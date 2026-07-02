Еще в два очага бешенства выявили в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области установили карантин по бешенству сразу на двух территориях — в городе Первомайске и в селе Новая Слобода Большеболдинского округа. Соответствующие указы губернатора подписаны на основании представлений регионального комитета ветеринарии.

В Первомайске неблагополучным пунктом признан участок, ограниченный улицами Володарского, 50 лет Октября, Лесной, Коммунистической и переулком Лесным. Карантин введён на этой территории с 23 июня. Эпизоотическим очагом определено личное подсобное хозяйство местного жителя.

В селе Новая Слобода карантин установлен с 25 июня на всей территории населённого пункта. Очагом бешенства также признано личное подсобное хозяйство местного жителя.

На период карантина вводятся ограничения.

В эпизоотическом очаге запрещены лечение больных животных, посещение посторонними, ввоз и вывоз животных (кроме вакцинированных за 179 дней до вывоза, в том числе на убой), их перемещение и перегруппировка.

В неблагополучных пунктах запрещены массовые мероприятия с животными, ограничен их вывоз (кроме убоя и вакцинированных), а также отлов диких животных для зоопарков.

Ранее карантин по бешенству ввели в деревне Бурцево Богородского муниципального округа.