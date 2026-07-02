Нижегородский аэропорт возобновил работу после ночных ограничений

Аэропорт Нижнего Новгорода снова принимает и отправляет рейсы после снятия временных ограничений.
Воздушная гавань приостанавливала обслуживание рейсов с 03:00 2 июля. Меры были введены для обеспечения безопасности полетов.
По данным онлайн-табло, задерживаются три рейса. Это вылет в Екатеринбург авиакомпании RedWings, рейс в Санкт-Петербург авиакомпании SmartAvia и рейс в Москву авиакомпании «Россия».
Напомним, минувшей ночью Нижегородская область подверглась атаке беспилотников. Над территорией региона сбили 30 БПЛА. В результате происшествия погиб один мирный житель, еще четыре человека получили ранения.
После падения обломков зафиксированы некритические повреждения одного промышленного объекта и нескольких жилых домов. Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.
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