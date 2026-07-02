Нижегородский аэропорт возобновил работу после ночных ограничений Общество

Аэропорт Нижнего Новгорода снова принимает и отправляет рейсы после снятия временных ограничений.

Воздушная гавань приостанавливала обслуживание рейсов с 03:00 2 июля. Меры были введены для обеспечения безопасности полетов.

По данным онлайн-табло, задерживаются три рейса. Это вылет в Екатеринбург авиакомпании RedWings, рейс в Санкт-Петербург авиакомпании SmartAvia и рейс в Москву авиакомпании «Россия».

Напомним, минувшей ночью Нижегородская область подверглась атаке беспилотников. Над территорией региона сбили 30 БПЛА. В результате происшествия погиб один мирный житель, еще четыре человека получили ранения.

После падения обломков зафиксированы некритические повреждения одного промышленного объекта и нескольких жилых домов. Прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.