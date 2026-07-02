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Три рейса задержали в нижегородском аэропорту 2 июля

02 июля 2026 09:14 Общество
Три рейса задержали в нижегородском аэропорту 2 июля

В аэропорту «Чкалов» в Нижнем Новгороде с ночи действуют временные ограничения на прием и отправку самолетов.

Как сообщили в «Росавиации», с 03:00 2 июля воздушная гавань временно прекратила принимать и выпускать рейсы. Ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, задержаны три рейса. Речь идет о вылетах в Екатеринбург авиакомпании RedWings, в Санкт-Петербург авиакомпании SmartAvia и в Москву авиакомпании «Россия».

Пассажирам рекомендуют заранее уточнять статус своих рейсов перед выездом в аэропорт.

Ранее сообщалось, что ночью над территорией Нижегородской области были сбиты 30 беспилотников. В результате происшествия погиб один мирный житель, еще четыре человека получили ранения.

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Теги:
Аэропорт беспилотники
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