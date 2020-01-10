Глеб Никитин вручил благодарности представителям нижегородских СМИ Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 16 января 2020 года вручил благодарности представителям нижегородских средств массовой информации. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Глеб Никитин подчеркнул, что нижегородская журналистика обладает давними традициями, а медиапространство региона является одним из лучших в стране.

«Нижегородская журналистика очень достойно выглядит на общероссийском уровне. Многие из представителей наших СМИ известны во всей стране. Я благодарен вам за высокий уровень сотрудничества, в частности, при реализации национальных проектов", - сказал губернатор.

"В этой работе очень важна конструктивная критика, которая позволяет решать конкретные проблемы и обрабатывать сигналы от жителей. Задачу по усилению прямой связи с людьми поставил перед нами президент России Владимир Путин. И в этой работе ваше участие особенно ценно», - подчеркнул глава региона.

"Ежедневно я читаю по 50-70 сообщений из средств массовой информации и социальных сетей. В случае обозначения проблемных ситуаций сразу же даю поручения, многое удается решить оперативно", - добавил Глеб Никитин.