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Общество

Глеб Никитин вручил благодарности представителям нижегородских СМИ

16 января 2020 18:47  [67] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 16 января 2020 года вручил благодарности представителям нижегородских средств массовой информации. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Глеб Никитин подчеркнул, что нижегородская журналистика обладает давними традициями, а медиапространство региона является одним из лучших в стране.

«Нижегородская журналистика очень достойно выглядит на общероссийском уровне. Многие из представителей наших СМИ известны во всей стране. Я благодарен вам за высокий уровень сотрудничества, в частности, при реализации национальных проектов", - сказал губернатор.

"В этой работе очень важна конструктивная критика, которая позволяет решать конкретные проблемы и обрабатывать сигналы от жителей. Задачу по усилению прямой связи с людьми поставил перед нами президент России Владимир Путин. И в этой работе ваше участие особенно ценно», - подчеркнул глава региона.

"Ежедневно я читаю по 50-70 сообщений из средств массовой информации и социальных сетей. В случае обозначения проблемных ситуаций сразу же даю поручения, многое удается решить оперативно", - добавил Глеб Никитин.

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