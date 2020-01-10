Нижегородским студентам предложили пройти стажировку в Японии Общество

Фото: с сайта НГЛУ имени Н.И. Добролюбова

В 2020 году нижегородские студенты смогут стать участниками стипендиальной программы министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии – "Японский язык и культура", которая даст возможность в течение года пройти обучение в одном из престижных японских университетов. Об этом сообщила директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.

К участию в программе приглашаются кандидаты – студенты вузов (кроме выпускных курсов и магистратуры), основной специальностью которых является японский язык и/или культура Японии, изучающие японский язык в университете более одного года. Приём документов будет осуществляться до 24 января 2020 года.

Подробности на сайте посольства Японии в России.

В Нижегородском государственном университете имени Н.И. Добролюбова в 2018-2019 учебном году по направлению подготовки "Зарубежное регионоведение" с профилем "Японский язык" обучение проходили 63 студента. В этом учебном году число обучающихся увеличилось почти на 30% и превысило 80 человек, отметила глава департамента.

Кроме того, за последний год вдвое увеличилось количество японских студентов, выбирающих для получения высшего образования нижегородские университеты.

Губернатор Глеб Никитин напомнил, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ о проведении в 2020-2021 году Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов, правительством Нижегородской области был разработан план двусторонних мероприятий. В 2020-2021 году в регионе пройдет порядка 25 совместных мероприятий.

По словам губернатора, также продолжится сотрудничество в сфере спорта и образования с японским регионом-партнером Нижегородской области префектурой Мияги. Так, в 2020-2021 годах будет работать программа обмена студентами и аспирантами нижегородских и японских вузов. Нижегородскую область вновь посетят молодые спортсмены из Японии, а нижегородские ребята получат шанс принять участие в соревнованиях в Японии.