Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
На улице Горького возобновилось строительство метро
Общество

Стало известно, куда нижегородцев отправят на обязательные работы

20 февраля 2026 19:27 Общество
Стало известно, куда нижегородцев отправят на обязательные работы

В Нижнем Новгороде сформирован новый перечень организаций, куда будут направляться нарушители для отбывания обязательных работ. Распоряжение №1447 от 20 февраля 2026 года опубликовано на официальном портале администрации города.

Обновленный список включает десятки учреждений разного профиля: это управляющие компании, медицинские учреждения, дорожные службы и структуры полиции.

Например, в Автозаводском районе нарушителей могут определить в учреждение "Ремонт и эксплуатация дорог", компанию "Наш Дом", конно-спортивный клуб "Аллюр" или местное ТСЖ.

В Нижегородском районе обязательные работы можно будет отбыть в областной больнице имени Семашко, больнице №5 и роддоме №1.

В Советском районе провинившимся придется отработать в больницах №2 и №3, а в Сормовском районе – в подрядной организации "Дорожник" и региональном отделение ДОСААФ.

Ранее сообщалось, что в городе Ардатов Нижегородской области проходит ликвидация женской колонии.

Ранее сообщалось, что в городе Ардатов Нижегородской области проходит ликвидация женской колонии.

