Стало известно, куда нижегородцев отправят на обязательные работы

В Нижнем Новгороде сформирован новый перечень организаций, куда будут направляться нарушители для отбывания обязательных работ. Распоряжение №1447 от 20 февраля 2026 года опубликовано на официальном портале администрации города.

Обновленный список включает десятки учреждений разного профиля: это управляющие компании, медицинские учреждения, дорожные службы и структуры полиции.

Например, в Автозаводском районе нарушителей могут определить в учреждение "Ремонт и эксплуатация дорог", компанию "Наш Дом", конно-спортивный клуб "Аллюр" или местное ТСЖ.

В Нижегородском районе обязательные работы можно будет отбыть в областной больнице имени Семашко, больнице №5 и роддоме №1.

В Советском районе провинившимся придется отработать в больницах №2 и №3, а в Сормовском районе – в подрядной организации "Дорожник" и региональном отделение ДОСААФ.

