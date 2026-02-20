Нижегородцев предупредили о помехах в телеэфире из-за Солнца Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области с 20 февраля по 27 марта будет наблюдаться весенняя солнечная интерференция — природное явление, способное кратковременно повлиять на прием эфирных телерадиопрограмм.

Дважды в год — весной и осенью — в течение нескольких недель Солнце может создавать помехи при ретрансляции телеканалов и радиостанций. Это связано с тем, что раз в сутки Солнце выстраивается в одну линию со спутником связи и наземным ретранслятором. В этот момент мощное солнечное радиоизлучение может смешиваться с сигналом спутника, поступающим на ретранслятор.

Продолжительность возможных помех составляет не более пяти минут в сутки. В Нижегородской области кратковременные прерывания трансляции наиболее вероятны в утренние и дневные часы — преимущественно с 10:50 до 13:15 по московскому времени.

Как сообщили в Российская телевизионная и радиовещательная сеть, которая в этом году отмечает 25-летие, современные технологические решения позволяют свести влияние интерференции к минимуму. Цифровое эфирное вещание и качественные приемные антенны делают эффект "солнечной засветки" практически незаметным для большинства телезрителей.

Кроме того, в периоды пиковой интерференции специалисты переключают засвеченные ретрансляторы на резервные спутниковые и наземные каналы связи. Однако при сложных условиях приема или использовании устаревшего оборудования помехи могут быть заметны.

График интерференции в регионе размещен на сайте ртрс.рф в разделе "Временные отключения телерадиоканалов", а также в "Кабинете телезрителя" во вкладке "Работа объектов вещания" и в мобильном приложении "Телегид" во вкладке "Вещание".

Получить консультацию по вопросам цифрового эфирного телевидения можно по бесплатному телефону горячей линии: 8-800-220-20-02.