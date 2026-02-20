Нижегородские ДУКи и ТСЖ оштрафовали на 3,7 млн рублей за неочистку крыш Общество

Фото: Александр Воложанин

В предстоящие выходные нижегородская Госжилинспекция продолжит усиленные проверки крыш и придомовых территорий многоквартирных домов. Поводом стал снегопад и связанные с ним риски образования наледи и сосулек, сообщили в ведомстве.

Только за эту неделю инспекторы зафиксировали 598 нарушений в содержании кровель. В отношении управляющих компаний составлено 23 административных протокола, при этом каждый из них включает сразу несколько нарушений.

С начала года специалисты ГЖИ осмотрели 5,3 тысячи крыш многоквартирных домов по всей области. Почти на двух тысячах из них обнаружили сосульки, наледь и снежные навесы.

По итогам проверок коммунальным организациям выдали 113 предостережений и оформили 90 протоколов. За нарушения, связанные с очисткой крыш, управляющие компании и ТСЖ уже оштрафованы на 3,7 млн рублей.

Накануне инспекторы выборочно проверили, как кровельные бригады ДУКов работают на улицах Бекетова, Страж революции и Чкалова. Такие рейды проходят ежедневно и продолжатся в выходные.

В первую очередь внимание уделяется домам со скатными крышами, поскольку при перепадах температуры снег с них сходит быстрее всего. По итогам проверки на улице Бекетова установлено, что работы ведутся, однако заявленного количества бригад недостаточно для оперативной очистки в текущих погодных условиях. Нарушения по-прежнему фиксируются, в отношении должностных и юридических лиц возбуждены административные производства.

Температурные перепады способствуют образованию сосулек и наледи. В связи с этим контроль за состоянием крыш усилен, а управляющим компаниям напомнили о необходимости оперативно реагировать на обращения жителей по поводу наледи и сосулек на кровлях и выступающих элементах зданий.

В инспекции напоминают, что при плохой уборке снега во дворах и на тротуарах, отсутствии противогололедной обработки или неудовлетворительном состоянии крыш жителям следует сначала обратиться в свою управляющую компанию. Если реакции нет, можно направить жалобу в Госжилинспекцию.

Сделать это можно через приложение "Госуслуги. Дом", при личном обращении с документом, удостоверяющим личность, либо по телефону горячей линии: 8 (831) 430-79-19.

За очистку крыш и козырьков административных зданий отвечают собственники. Если на таких объектах есть сосульки или скопления снега, а также если не очищены дороги и тротуары, рекомендуется обращаться в административно-техническую инспекцию или органы местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что в 417 многоквартирных домах в Нижнем Новгороде выявили нарушения при очистке кровель.