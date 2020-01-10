Семейный парк развлечений "Джуманджия" открылся в ТРК "Небо" Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Семейный парк развлечений "Джуманджия" открылся в нижегородском ТРК "Небо". Об этом сообщает отдел по связям с общественностью торгово-развлекательного комплекса.

"Джуманджия" - это самый крупный в Нижнем Новгороде семейный парк развлечений, который занимает более 2,5 тысячи кв. метров. Парк расположился на пятом этаже торгово-развлекательного комплекса. "Джуманджия" - это огромный выбор аттракционов, игровых автоматов, развлечений для людей любого возраста. Здесь есть все необходимые условия для самых маленьких гостей и их родителей", - говорится в сообщении.

Парк развлечений включает в себя четыре зоны: игровые автоматы; батутный парк с поролоновой ямой; зона лабиринта с горками и вулканом, бассейном с шарами и препятствиями, вязаные ульи, домик на дереве, тюбинги, путь "Ниндзя", веревочный парк и множество других интересных аттракционов; а также отдельная зона тихих игр для малышей, где им предоставлены развивающие игровые комплексы, кубики и огромное количество других занимательных игрушек.

В сообщении ТРК "Небо" также говорится, что "Джуманджия" - это удобное место для празднования дня рождения ребенка. В распоряжении парка есть аниматоры, которые создадут праздничную атмосферу. В развлекательном парке также можно выбрать программу мероприятий и современные шоу для детей любого возраста и предпочтений.

"Мы открылись именно в ТРК "Небо", потому что масштабы торгового комплекса позволили воплотить наши идеи о большом семейном парке развлечений в жизнь, готовом принять большое количество посетителей. Теперь все нижегородцы смогут посетить наш парк, ведь в торгово-развлекательный комплекс "Небо" легко добраться из любого района города", - рассказала о новом парке управляющая Евгения Жигалова.

Каждые выходные всех гостей парка ждут развлекательные программы с героями популярных мультфильмов и акробатическими шоу.