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Общество

Почти 17 млн новых деревьев посадят в Нижегородской области в 2020 году

17 января 2020 16:37  [315] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Почти 17 млн новых деревьев посадят в Нижегородской области в 2020 году в рамках нацпроекта "Экология". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам губернатора, в 2020 году на лесовосстановление в Нижегородской области направят 37 млн рублей из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Экология".

"Восстанавливая лесные массивы, которые были утрачены из-за пожара или вырубки, мы делаем по сути заботимся об улучшении экологической обстановки в регионе, а значит о будущем наших детей. Поэтому лесные зоны требуют постоянной заботы об их сохранении и рациональном использовании. Так, в рамках национального проекта "Экология" в 2019 году лесовосстановление провели на территории 13 тыс. га области. В этом году планируется посадить порядка 17 млн новых деревьев", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор добавил, что темпы лесовосстановления в Нижегородской области позволяют делать прогноз о том, что к 2024 году баланс выбытия и создания лесов – ключевой показатель экологического потенциала региона, впервые за последнее десятилетие будет зафиксирован на уровне 100%, то есть площадь лесного фонда не будет уменьшаться.

Напомним, почти 300 единиц новой техники и оборудования получили нижегородские лесохозяйственные учреждения в рамках нацпроекта "Экология" в 2019 году. В том числе, в регионе появились новые лесопосадочные машины, которые прошлой осенью приняли участие в посадке леса.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов - это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".

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