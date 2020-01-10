Глеб Никитин поздравил православных с праздником Крещения Господня Общество

Глеб Никитин поздравил православных с праздником Крещения Господня. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

"Дорогие нижегородцы! Сердечно поздравляю вас с праздником Крещения Господня!

Издревле Крещение на Руси пользовалось особым почетом и уважением. Завершалась святочная неделя, увеличивался световой день, внутренне люди начинали готовиться к приходу весны. Именно поэтому праздник Крещения Господня всегда воспринимался как время, связанное с обновлением и очищением. Крестные ходы, освящение воды в храмах и на природных водоемах, купание в иорданях - все это давало людям ощущение причастности к библейским событиям. От крещенской воды ждали помощи и исцеления, прикасались к ней с глубоким чувством.

Прочно в нашу речь вошло и выражение "крещенские морозы" как синоним суровых холодов. В этом году в Нижегородской области ситуация обратная - даже лёд встал и окреп далеко не везде. Но уверен, что это не окажет влияния на праздничное настроение. Сознание своей сопричастности к общему делу гораздо важнее низкой температуры, льда и снега!

Желаю вам здоровья и любви! Пусть в ваших домах царят мир и благополучие!", - говорится в поздравлении.