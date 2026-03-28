Как записать ребенка в первый класс в Нижегородской области в 2026 году Общество

Фото: Кира Мишина

С 1 апреля в Нижегородской области стартует прием заявлений в первый класс. В новом учебном году за парты впервые сядут более 30 тысяч детей. Традиционно спрос на места в школах остается высоким, поэтому родителям важно подать документы вовремя и без ошибок.

Сроки приема заявлений

Прием в школы на 2026/2027 учебный год пройдет в два этапа.

Первая волна начнется 1 апреля и продлится до 30 июня. В этот период заявления принимаются от родителей, чьи дети проживают на закрепленной за школой территории.

Во вторую волну — с 6 июля — можно подать документы в школы других районов. Однако зачисление возможно только при наличии свободных мест. Окончание приема — не позднее 5 сентября.

Как подать заявление

Подать документы можно несколькими способами, пишет "КП-Нижний Новгород". Родители вправе лично обратиться в школу или отправить документы по почте. Также доступна онлайн-подача: через электронную почту образовательного учреждения или портал госуслуг.

При этом в школах могут действовать свои приоритетные способы подачи, поэтому этот момент лучше уточнить заранее.

Какие документы понадобятся

Перечень документов, как правило, размещается на сайте школы. Там же можно найти образец заявления.

В стандартный пакет входят:

паспорт родителя;

свидетельство о рождении ребенка;

документ о регистрации по месту жительства;

документы, подтверждающие право на льготы (при наличии);

заключение психолого-медико-педагогической комиссии (если есть).

Кто имеет льготы при зачислении

Отдельные категории граждан имеют преимущественное право при поступлении в первый класс. В первую очередь это дети военнослужащих, сотрудников полиции и других силовых ведомств — их заявления рассматриваются школами в приоритетном порядке.

Кроме того, преимущество имеют дети, чьи братья или сестры уже обучаются в выбранной школе, при условии совместного проживания. Эта норма действует с 2022 года и позволяет семьям не распределять детей по разным учебным заведениям.

Для подтверждения льгот необходимо предоставить соответствующие документы. В частности, справку с места службы родителя или документы, подтверждающие родство и обучение старших детей.

Прием иностранных граждан

Иностранные граждане также могут зачислить детей в школы региона.

Все документы должны быть предоставлены на русском языке или сопровождаться заверенным переводом. Дополнительно требуется документ, подтверждающий право на пребывание в России.

Также ребенок должен пройти тестирование на знание русского языка, достаточное для освоения школьной программы.

Что делать, если мест не хватило

Если после 30 июня в школе по месту жительства не осталось свободных мест, родителям следует обратиться в управление образования администрации района для решения вопроса о зачислении ребенка.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область стала "пилотом" по автоматической подаче заявок в первый класс.