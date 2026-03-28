Проезд по Зеленскому съезду все еще ограничен из-за оползня

Проезд по Зеленскому съезду по-прежнему ограничен после вчерашнего схода грунта.
Автомобилисты вынуждены объезжать закрытый участок по Октябрьской улице. По данным сервиса "Яндекс Карты", движение там затруднено.
Напомним, что горожан предупреждали об ограничении движения на Зеленском съезде в ночь на 28 марта. Там работала дорожная техника. Есть угроза новых оползней.
В ННГАСУ связали сход грунта с активным снеготаянием.
