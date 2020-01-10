Нижегородские детсады примут участие в творческом конкурсе "Чистая природа" Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области объявляет о старте приема заявок на участие в творческом конкурсе "Чистая природа" среди детей и педагогов детских садов и начальных классов школ Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Конкурс проводится по инициативе газеты "Носики-Курносики" совместно с минэкологии Нижегородской области.

Принять участие в конкурсе творческих работ могут воспитанники и воспитатели детских садов и учащиеся с учителями начальных классов школ региона. Главная задача конкурса - привить детям любовь к родному краю.

От детей на конкурс принимаются рисунки на тему "Родина моя - чистая земля", выполненные в любой технике исполнения (карандаш, акварель, фломастер, гуашь, пастель, масло, коллаж и др.). От одного ребенка на конкурс может быть представлена только одна работа.

От педагогов на конкурс принимается видео отчет о проделанной работе в области экологического воспитания детей: просмотр спектакля на экологическую тематику, открытый урок, познавательная прогулка, мастер-класс и т.д. Один педагог может предоставить только один отчет.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму-заявку на сайте kurnosiki52.ru в срок до 15 мая 2020 года. Первый этап конкурса проводится в учебных учреждениях с 13 января по 29 мая 2020 года. Итоги конкурса будут опубликованы в газете "Носики-Курносики", а также на сайте kurnosiki52.ru. Участие в конкурсе является бесплатным.

Напомним, о необходимости экологического воспитания молодежи губернатор Нижегородской области Глеб Никитин говорил в Уфе на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО Игоре Комарове. Глава региона отметил, что в создаваемом в Нижегородской области Научно-образовательном центре в качестве одной из основных специализаций будет экология.

Также Глеб Никитин поручил главам муниципалитетов усилить работу по экологическому воспитанию молодежи.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года.