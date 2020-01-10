Последние новости рубрики Общество
21 января 2020 15:03  [68] Глеб Никитин поручил подготовить изменения в нижегородский закон об инвестиционном налоговом вычете
21 января 2020 15:00  [69] Депутаты Гордумы считают, что реагенты на дорогах Нижнего Новгорода используются неэффективно
21 января 2020 14:44  [278] Памятник Александру Невскому планируется установить в Нижнем Новгороде в 2021 году
21 января 2020 13:28  [470] Прокуратура добилась признания семьи нижегородца статуса "многодетной"
21 января 2020 13:03  [183] Замдиректора школы в Дзержинске уволили по подозрению в мошенничестве
21 января 2020 12:04  [196] Нижегородский водоканал внедряет новые технологии для очистки воды
21 января 2020 12:00  [187] Нижегородцев приглашают почтить память павших героев-земляков
21 января 2020 11:47  [679] Опубликован список нижегородских дорог, которые будут отремонтированы в 2020 году по нацпроекту
21 января 2020 11:22  [222] ПДК фенола зарегистрированы в Сормовском районе
21 января 2020 11:09  [249] Здание резиденции Деда Мороза с Минина станут использовать нижегородские "моржи"
Общество

Нижегородские детсады примут участие в творческом конкурсе "Чистая природа"

21 января 2020 10:05  [352] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области объявляет о старте приема заявок на участие в творческом конкурсе "Чистая природа" среди детей и педагогов детских садов и начальных классов школ Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Конкурс проводится по инициативе газеты "Носики-Курносики" совместно с минэкологии Нижегородской области.

Принять участие в конкурсе творческих работ могут воспитанники и воспитатели детских садов и учащиеся с учителями начальных классов школ региона. Главная задача конкурса - привить детям любовь к родному краю.

От детей на конкурс принимаются рисунки на тему "Родина моя - чистая земля", выполненные в любой технике исполнения (карандаш, акварель, фломастер, гуашь, пастель, масло, коллаж и др.). От одного ребенка на конкурс может быть представлена только одна работа.

От педагогов на конкурс принимается видео отчет о проделанной работе в области экологического воспитания детей: просмотр спектакля на экологическую тематику, открытый урок, познавательная прогулка, мастер-класс и т.д. Один педагог может предоставить только один отчет.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму-заявку на сайте kurnosiki52.ru в срок до 15 мая 2020 года. Первый этап конкурса проводится в учебных учреждениях с 13 января по 29 мая 2020 года. Итоги конкурса будут опубликованы в газете "Носики-Курносики", а также на сайте kurnosiki52.ru. Участие в конкурсе является бесплатным.

Напомним, о необходимости экологического воспитания молодежи губернатор Нижегородской области Глеб Никитин говорил в Уфе на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО Игоре Комарове. Глава региона отметил, что в создаваемом в Нижегородской области Научно-образовательном центре в качестве одной из основных специализаций будет экология.

Также Глеб Никитин поручил главам муниципалитетов усилить работу по экологическому воспитанию молодежи.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph