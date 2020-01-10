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21 января 2020 11:09  [253] Здание резиденции Деда Мороза с Минина станут использовать нижегородские "моржи"
Общество

Здание резиденции Деда Мороза с Минина станут использовать нижегородские "моржи"

21 января 2020 11:09  [253] Общество
Здание резиденции

Здание резиденции

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Здание резиденции Деда Мороза, которая размещалась на пл. Минина и Пожарского, будет использовать Федерация закаливания и спортивного зимнего плавания Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в руководстве Автозаводского парка, где установят здание.

Сруб будет перенесен в Автозаводский парк к озеру Земснаряд. В нем разместится "Центр оздоровления и закаливания", который будет представлять собой помещения для переодевания любителей зимнего плавания и комнату отдыха, где они смогут выпить чаю.

Здание перейдет на баланс Автозаводского парка. Предложение об этом поступило от администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, резиденция Деда Мороза была построена на пл.Минина в Нижнем Новгороде к фестивалю "Горьковская ёлка" в декабре 2019 года. Ее изготовили заключенные исправительной колонии № 7 (Варнавинский район) по заказу музея-заповедника "Щелковский хутор". Площадь здания - 80 кв.м.

Напомним также, в прошлом году подобный проект уже реализовали в городе, была построена резиденция площадью 72 кв.м.

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