Последние новости рубрики Бизнес
21 января 2020 15:03  [71] Автолавки в села: нижегородские предприниматели получат компенсации по конкурсу
21 января 2020 14:12  [93] Нижегородскому АПК выделят 240 млн рублей на компенсацию затрат при покупке элитных семян
21 января 2020 13:34  [118] Банк "Открытие", в рамках сотрудничества с Первым каналом, станет спонсором трансляций чемпионатов по фигурному катанию
21 января 2020 11:36  [207] Спрос на лизинговые продукты НБД-Банка вырос на треть
21 января 2020 10:33  [317] Более 30 нижегородских предприятий планируется вовлечь в нацпроект "Производительность труда"
20 января 2020 17:59  [520] Дзержинское производство наномодифицированных полимеров заключило соглашение с НОЦ
20 января 2020 15:08  [381] Банк "Открытие" выпустил памятные монеты с портретами футболистов "Спартака"
20 января 2020 11:30  [409] Слушания по планировке территории в районе Карповского рынка пройдут в Нижнем Новгороде
20 января 2020 09:35  [595] Директора организации из Нижегородской области оштрафовали за выплату зарплаты ниже МРОТ
17 января 2020 16:24  [363] Презентация инновационного научно-технологического центра прошла в регионе
Бизнес

Нижегородскому АПК выделят 240 млн рублей на компенсацию затрат при покупке элитных семян

21 января 2020 14:12  [93] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Предприятиям сельскохозяйственного комплекса Нижегородской области в 2020 году выделят 237 млн рублей бюджетных средств в качестве компенсации при покупке элитных семян. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.

"Мы ориентируем аграриев на то, чтобы они тщательно проанализировали сортовой состав семян, которые планируют использовать для будущего сева. Здесь важно качество семенного материала, так как это один из ключевых факторов хорошей урожайности", - сказал Николай Денисов.

В настоящие время в области функционирует 34 семеноводческих хозяйств, которые реализуют элитные семена зерновых и зернобобовых культур, картофеля, многолетних трав, что позволяет сельхозтоваропроизводителям произвести сортосмену и сортообновление.

Напомним, что по решению главы региона Глеба Никитина господдержка сельского хозяйства за счет средств областного бюджета Нижегородской области в 2020 году будет увеличена. Всего на поддержку организаций агропромышленного комплекса предусмотрено порядка 4,3 млрд рублей (в 2019 году – 3,9 млрд рублей), в том числе свыше 3 млрд рублей выделено из областного бюджета и 1,2 млрд рублей – из федерального бюджета.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph