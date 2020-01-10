Нижегородскому АПК выделят 240 млн рублей на компенсацию затрат при покупке элитных семян Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Предприятиям сельскохозяйственного комплекса Нижегородской области в 2020 году выделят 237 млн рублей бюджетных средств в качестве компенсации при покупке элитных семян. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.

"Мы ориентируем аграриев на то, чтобы они тщательно проанализировали сортовой состав семян, которые планируют использовать для будущего сева. Здесь важно качество семенного материала, так как это один из ключевых факторов хорошей урожайности", - сказал Николай Денисов.

В настоящие время в области функционирует 34 семеноводческих хозяйств, которые реализуют элитные семена зерновых и зернобобовых культур, картофеля, многолетних трав, что позволяет сельхозтоваропроизводителям произвести сортосмену и сортообновление.

Напомним, что по решению главы региона Глеба Никитина господдержка сельского хозяйства за счет средств областного бюджета Нижегородской области в 2020 году будет увеличена. Всего на поддержку организаций агропромышленного комплекса предусмотрено порядка 4,3 млрд рублей (в 2019 году – 3,9 млрд рублей), в том числе свыше 3 млрд рублей выделено из областного бюджета и 1,2 млрд рублей – из федерального бюджета.