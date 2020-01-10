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Общество

Жильцы сгоревшего 21 января в Нижнем Новгороде дома получат жилье по поручению Владимира Панова

22 января 2020 11:04  [199] Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Жильцы сгоревшего 21 января в Нижнем Новгороде дома получат жилье. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В пресс-службе пояснили, что такое решение принял глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.

Жилой двухэтажный деревянный дом сгорел на ул.Энтузиастов (дом №3). Сообщение о пожаре поступило в деревянном двухэтажном доме поступило в региональное МЧС в 22:44. Огонь распространился на один из подъездов. МЧС привлекло для тушения пожара 65 сотрудников и 20 единиц техники.

Во время пожара из дома пришлось эвакуировать 16 человек, в том числе двоих детей. В ГУ МЧС уточнили, что погибших нет, но пострадали одна женщина — она отравилась продуктами горения и ей потребовалась госпитализация.

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

В итоге пожар потушили в 00:26. Выгорело 150 кв. метров площади дома, однако временного размещения людей на ночь не потребовалось.

Сейчас в администрации Ленинского района проходит встреча с жителями дома, чтобы решить вопрос с их расселением.

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Теги:
МЧС Пожар
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