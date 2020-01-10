Жильцы сгоревшего 21 января в Нижнем Новгороде дома получат жилье по поручению Владимира Панова

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Жильцы сгоревшего 21 января в Нижнем Новгороде дома получат жилье. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В пресс-службе пояснили, что такое решение принял глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.
Жилой двухэтажный деревянный дом сгорел на ул.Энтузиастов (дом №3). Сообщение о пожаре поступило в деревянном двухэтажном доме поступило в региональное МЧС в 22:44. Огонь распространился на один из подъездов. МЧС привлекло для тушения пожара 65 сотрудников и 20 единиц техники.
Во время пожара из дома пришлось эвакуировать 16 человек, в том числе двоих детей. В ГУ МЧС уточнили, что погибших нет, но пострадали одна женщина — она отравилась продуктами горения и ей потребовалась госпитализация.
В итоге пожар потушили в 00:26. Выгорело 150 кв. метров площади дома, однако временного размещения людей на ночь не потребовалось.
Сейчас в администрации Ленинского района проходит встреча с жителями дома, чтобы решить вопрос с их расселением.
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