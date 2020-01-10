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Экономика

Мэрия Нижнего Новгорода при закупках на 11 млрд рублей сэкономила на торгах 419 млн рублей

22 января 2020 13:12  [179] Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Мэрия Нижнего Новгорода в 2019 году сэкономила на торгах 419 млн рублей при объеме закупок на 11 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Всего в прошлом году мэрия осуществила 1,2 тысячи закупок.

В пресс-службе добавили, что Нижний Новгород стал лидером Национального рейтинга прозрачности закупок в 2019 году. В сегменте "Класс муниципальных государственных закупщиков" муниципалитет получил наивысшую оценку – "Гарантированная прозрачность".

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