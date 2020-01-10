"Волонтеры Победы" провели первый интерактивный урок для школьников Нижнего Новгорода Общество

"Волонтеры Победы" провели первый интерактивный урок для школьников Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Интерактивный урок истории в мультимедийном формате "Горьковчане в Великой Отечественной войне" для учащихся 9 классов состоялся 22 января в лицее №82.

Организатором проведения выступило Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы". Урок разработан сотрудниками мультимедийного парка "Россия – моя история".

Ученики лицея приняли участие в виртуальной экскурсии по восьми районам города, познакомились с биографией героев-нижегородцев, в честь которых названы улицы города, значимыми промышленными предприятиями. После каждого информационного сообщения о том или ином человеке или событии участникам необходимо было ответить на вопросы викторины.

Уроки на тему "Горьковчане в Великой Отечественной войне" будут проходить в школах, техникумах и вузах Нижегородской области до мая 2020 года. Рассказывать нижегородской молодежи о Великой Отечественной войне, подвиге горьковчан, вкладе нашего региона в общую Победу будут ветераны Великой Отечественной войны, Герои России.

В пресс-службе сообщили, что в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин "отметил большой вклад волонтерского движения в подготовку к мероприятиям, посвященным 75-летию Великой Победы".

"Очень важно, что действительно массовым становится волонтёрское движение, которое объединяет школьников, студентов, да и вообще людей разных поколений и возрастов. Воплощением традиций взаимопомощи, уважения к старшим поколениям и к нашей истории стал проект "Волонтёры Победы". В этом году мы будем отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Для России 9 Мая – самый великий и святой праздник. Мы гордимся поколением победителей, чтим их подвиг, и наша память не только дань огромного уважения героическому прошлому – она служит нашему будущему, вдохновляет нас, укрепляет наше единство", - сказал Владимир Путин.