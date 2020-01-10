Последние новости рубрики Общество
22 января 2020 20:47  [44] Маршрут А-58 в Нижнем Новгороде будет восстановлен по распоряжению губернатора Глеба Никитина
22 января 2020 19:33  [112] Дети из детского дома Дзержинска побывали в аквапарке благодаря "Елке желаний"
22 января 2020 19:16  [245] Нижегородский водоканал окажет помощь в ликвидации аварии на канализационном коллекторе
22 января 2020 18:46  [162] "Присвоить Нижнему Новгороду звание "Город трудовой доблести" будет исторически справедливо", - Валерий Цыбанев
22 января 2020 18:31  [158] "ЕЦМЗ акционируют, в совет директоров войдут родители школьников", - Владимир Панов
22 января 2020 18:25  [166] Советский район лидирует по количеству нарушений в сфере теплоснабжения
22 января 2020 18:22  [133] "Волонтеры Победы" провели первый интерактивный урок для школьников Нижнего Новгорода
22 января 2020 18:19  [160] Власти ликвидировали свалку под Ванеевским мостом после жалоб нижегородцев в соцсети
22 января 2020 18:05  [165] Нижегородцы предложили установить фонтан около станции метро "Двигатель Революции"
22 января 2020 17:41  [142] "Треть всего вооружения страны в годы Великой Отечественной войны дал Горький", - Роман Стронгин
Общество

"Волонтеры Победы" провели первый интерактивный урок для школьников Нижнего Новгорода

22 января 2020 18:22  [133] Общество

"Волонтеры Победы" провели первый интерактивный урок для школьников Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Интерактивный урок истории в мультимедийном формате "Горьковчане в Великой Отечественной войне" для учащихся 9 классов состоялся 22 января в лицее №82.

Организатором проведения выступило Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы". Урок разработан сотрудниками мультимедийного парка "Россия – моя история".

Ученики лицея приняли участие в виртуальной экскурсии по восьми районам города, познакомились с биографией героев-нижегородцев, в честь которых названы улицы города, значимыми промышленными предприятиями. После каждого информационного сообщения о том или ином человеке или событии участникам необходимо было ответить на вопросы викторины.

Уроки на тему "Горьковчане в Великой Отечественной войне" будут проходить в школах, техникумах и вузах Нижегородской области до мая 2020 года. Рассказывать нижегородской молодежи о Великой Отечественной войне, подвиге горьковчан, вкладе нашего региона в общую Победу будут ветераны Великой Отечественной войны, Герои России.

В пресс-службе сообщили, что в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин "отметил большой вклад волонтерского движения в подготовку к мероприятиям, посвященным 75-летию Великой Победы".

"Очень важно, что действительно массовым становится волонтёрское движение, которое объединяет школьников, студентов, да и вообще людей разных поколений и возрастов. Воплощением традиций взаимопомощи, уважения к старшим поколениям и к нашей истории стал проект "Волонтёры Победы". В этом году мы будем отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Для России 9 Мая – самый великий и святой праздник. Мы гордимся поколением победителей, чтим их подвиг, и наша память не только дань огромного уважения героическому прошлому – она служит нашему будущему, вдохновляет нас, укрепляет наше единство", - сказал Владимир Путин.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph