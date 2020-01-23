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Общество

"Почти 1 млрд рублей будет выделен на покупку жилья для нижегородских детей-сирот", - Глеб Никитин

23 января 2020 16:27  [66] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Почти 1 млрд рублей в 2020 году будет выделен на покупку жилья для детей-сирот Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Принято решение направить на эти цели 994 млн рублей, 867 из которых - региональные средства. Общий объем финансирования по сравнению с прошлым годом вырос на 140 миллионов", - пояснил глава региона.

Всего планируется закупить более 700 квартир - 544 квартиры в районах региона и 163 - в Нижнем Новгороде.

"В 2021 году мы планируем обеспечить жильем 807 нижегородцев из категории детей-сирот и 837 - в 2022. Таким образом, за три года мы должны ликвидировать существующую в регионе очередь на жилье", - подчеркнул Глеб Никитин.

Как отметили в министерстве социальной политики Нижегородской области для успешного решения поставленной задачи - стопроцентного удовлетворения потребности в жилье детей-сирот, необходимо строительство домов социального назначения.

"С учетом 25% объема предоставления квартир детям-сиротам в Нижнем Новгороде, оставшиеся жилые помещения возможно использовать для расселения аварийного и ветхого фондов. Кроме того, при проектировании данных домов, следует предусмотреть квартиры для инвалидов-колясочников", - сообщил министр социальной политики региона Алексей Исаев.

Напомним, в октябре 2019 года Глеб Никитин поддержал инициативу по вопросу направления денежных средств, полученных в результате налоговых расследований Следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области, на приобретение жилья детям-сиротам.

"Согласно Бюджетному кодексу РФ финансирование расходов бюджета не может быть увязано с определенными доходами бюджета. Но, уверен, что вместе с коллегами из Следственного комитета мы сможем более тщательно контролировать процесс. Обеспечение жильем детей-сирот всегда будет в числе приоритетов", - добавил глава региона.

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