"Уровень задолженности по зарплате в Нижегородской области является одним из самых низких в ПФО", - Глеб Никитин Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил на заседании коллегии прокуратуры Нижегородской области 24 января 2020 года. Провел заседание коллегии прокурор Нижегородской области Вадим Антипов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Правительство Нижегородской области высоко оценивает ваш вклад в обеспечение законности и правопорядка в регионе. В прошедшем году региональная прокуратура проделала большой объём работы. При осуществлении надзора за исполнением законодательства, соблюдением прав и свобод граждан в 2019 году выявлено и пресечено значительное количество нарушений, приняты исчерпывающие меры по их устранению", - подчеркнул Глеб Никитин.

"В 2019 году пристальное внимание было уделено защите прав предпринимателей. Это позволило изменить подходы в работе контрольно-надзорных органов при взаимодействии с бизнес-сообществом. Очень важно, что сводный план проверок на 2020 год в сравнении с 2019-м уменьшен на 1325 контрольных мероприятий. Также сократилось количество внеплановых проверок, исключена практика проведения административных расследований. Другая принципиально важная цифра касается защиты трудовых прав граждан. Речь о выплате в 2019 году свыше 160 миллионов рублей задолженности по зарплате более чем на 100 предприятиях. Это результат проведённой органами прокуратуры работы. Отмечу, что уровень статистической задолженности по зарплате в Нижегородской области является одним из самых низких в Приволжском федеральном округе", - сказал губернатор.

Особо глава региона отметил роль прокуратуры в защите прав участников долевого строительства. Пристальное внимание ведомство уделяет вопросам здравоохранения, соблюдению прав и свобод социально незащищённых категорий населения, в том числе инвалидов, ветеранов, пенсионеров, обеспечению прав и законных интересов несовершеннолетних.

"Актуально также системное прокурорское надзорное сопровождение реализации всех национальных проектов в Нижегородской области: с момента формирования бюджетов и до проверки актов приёмки. Это крайне важно для решения масштабных задач по социально-экономическому и научно-техническому развитию нашего региона. Президент России Владимир Путин поставил задачу, чтобы национальные проекты работали на благо людей, и наша общая задача — оправдать ожидания нижегородцев", - добавил Глеб Никитин.