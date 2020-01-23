Замгубернатора Сергей Морозов проведет личный прием в Нижнем Новгороде Общество

Прием граждан заместителем губернатора и председателя правительства Нижегородской области Сергеем Морозовым пройдет 18 февраля года.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Начало мероприятия в 14:00 в в Приемной граждан по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Костина, дом 2.

Желающим записаться на прием необходимо обратиться по названному адресу и предоставить копии документов по рассматриваемому вопросу при их наличии. При себе, уточнили в правительстве, следует иметь паспорт. Справки можно получить по телефонам: (831) 439 04 98, 430 96 39. Важно знать, что запись на прием прекращается за 5 рабочих дней до его проведения.

"На прием могут попасть жители Нижегородской области, а также иные граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории региона, в случае, если их вопрос не был решен на местном уровне и требуется личное участие заместителя губернатора", - добавили в правительстве.