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Общество

Замгубернатора Сергей Морозов проведет личный прием в Нижнем Новгороде

25 января 2020 10:37  [1] Общество

Прием граждан заместителем губернатора и председателя правительства Нижегородской области Сергеем Морозовым пройдет 18 февраля года.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Начало мероприятия в 14:00 в в Приемной граждан по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Костина, дом 2.

Желающим записаться на прием необходимо обратиться по названному адресу и предоставить копии документов по рассматриваемому вопросу при их наличии. При себе, уточнили в правительстве, следует иметь паспорт. Справки можно получить по телефонам: (831) 439 04 98, 430 96 39. Важно знать, что запись на прием прекращается за 5 рабочих дней до его проведения.

"На прием могут попасть жители Нижегородской области, а также иные граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории региона, в случае, если их вопрос не был решен на местном уровне и требуется личное участие заместителя губернатора", - добавили в правительстве.

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