Общество

Партийный десант "Единой России" оценил модернизацию поликлиники №7 в Нижнем Новгороде

11 февраля 2026 15:16 Общество
Партийный десант Единой России оценил модернизацию поликлиники №7 в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Партийный десант «Единой России» во главе с депутатом Законодательного собрания Нижегородской области, региональным координатором партийного проекта «Единой России» «Чистая страна» Андреем Тарасовым проверил состояние поликлиники №7 в Нижегородском районе.

В 2025 году в рамках федерального проекта модернизации первичного звена здравоохранения и партийного проекта «Здоровое будущее» в медучреждении провели капитальный ремонт кровли, парапета, фасада, систем отопления и канализации. Внутри здания заменили двери и окна, обновили лестничные проёмы, покрасили стены, закупили новую мебель, установили информационные табло и современное освещение. На эти работы было направлено 17,5 млн рублей.

«Мы продолжаем анализировать работу, проведённую за прошедший год в социальных объектах нашего района, в том числе в медицинских учреждениях. В поликлинике №7 за три года выполнен масштабный ремонт — теперь здесь светлее, комфортнее для пациентов и удобнее для персонала. Мы стараемся помогать медицинским учреждениям и будем продолжать эту работу. Наша задача — создавать благоприятные условия для развития региональной медицины», – отметил Андрей Тарасов.

Поликлиника №7 расположена на территории избирательного округа Андрея Тарасова. Депутат регулярно помогает медучреждению. В 2023 году при его поддержке был приобретен маммограф стоимостью 14,5 млн рублей. В 2024 году парламентарий передал в поликлинику новое физиотерапевтическое оборудование. Также здесь появились кардиовизор, было обновлено гинекологическое оснащение и открыт отоларингологический кабинет.

 «Главное – изменилась организация работы. Новое современное оборудование значительно расширяет спектр квалифицированной медицинской помощи, которую мы теперь можем оказывать гражданам. У нас открылось отделение реабилитации для пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, функционирует центр памяти, изменилось отделение профилактики. Работать стало комфортнее, а пациенты – их у нас более 65 тысяч – идут в нашу поликлинику уверенно и без опаски», – рассказала главный врач городской поликлиники №7 Нижегородского района г. Нижнего Новгорода Елена Овчинникова. 

Рабочая группа оценила качество ремонта как хорошее. Также было отмечено, что всё медицинское оборудование находится в надлежащем состоянии.

Напомним, модернизация первичного звена здравоохранения является одной из приоритетных задач народной программы и партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее». Постоянный мониторинг состояния медицинских учреждений в рамках партийного десанта — эффективный инструмент для оперативного реагирования на запросы жителей региона.

Единая Россия Здравоохранение
