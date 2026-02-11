Эксперт оценила идею перераспределения бюджетных мест в вузах Общество

Фото: Александр Воложанин

В Госдуме выступили с инициативой согласовывать количество бюджетных мест в вузах с регионами и работодателями. Также предлагается ввести механизм "защитного минимума" по специальностям, которые обеспечивают кадрами стратегические отрасли и критически важную инфраструктуру.

Независимый HR-эксперт, председатель комитета по развитию женского предпринимательства МГО "Опора России" Зулия Лоикова в беседе с 360.ru отметила, что идея выглядит своевременной, однако ее результат будет зависеть от конкретной реализации и баланса интересов.

По ее словам, одним из главных преимуществ может стать снижение дисбаланса на рынке труда. Регионы и работодатели лучше понимают свои кадровые потребности, поэтому корректировка набора позволит сократить перепроизводство экономистов и юристов и увеличить подготовку специалистов в сферах, где ощущается дефицит — в педагогике, медицине, инженерии и IT.

Еще один плюс эксперт видит в усилении практической направленности образования за счет участия работодателей в разработке программ и организации стажировок. Кроме того, более точное планирование позволит эффективнее расходовать бюджетные средства, готовя специалистов под реальные потребности региональной экономики, а также снизить образовательную миграцию. При целевом обучении и договоренностях с работодателями выпускники с большей вероятностью будут оставаться работать на местах, пояснила она.

При этом Лоикова указала на ряд рисков. Среди них — короткий горизонт планирования у бизнеса, возможное давление на академическую автономию вузов и превращение их в "конвейер" под узкие запросы, а также вероятность коррупции и монополизации при распределении мест.

"Подавление спроса на не технические специальности, которые тоже прослеживаются. Это искусствоведение, философия. Фундаментальные науки нужны обществу, но их полезность сложно измерить в краткосрочных экономических показателях", — объяснила эксперт.

Среди возможных эффектов она назвала и более рациональное использование инфраструктуры вузов (аудиторий, лабораторий и общежитий) при более точном планировании набора.

Для успешной реализации инициативы Лоикова предложила создать отраслевые и региональные кадровые советы с прогнозом потребностей на 5-10 лет, ввести "коридоры" бюджетных мест вместо жестко фиксированных цифр, развивать государственно-частное партнерство и целевое обучение с повышенными обязательствами сторон.

Также, по ее мнению, необходимо поддерживать педагогическое и инженерное образование, публиковать открытые данные о трудоустройстве выпускников и сохранить 20-30% бюджетных мест для традиционного конкурсного отбора, чтобы не ослаблять фундаментальные науки.

Эксперт подчеркнула, что инициатива может стать эффективным инструментом при гибком и прозрачном подходе, ориентированном на долгосрочные интересы страны. Ключевым условием она назвала партнерство государства, регионов, бизнеса и вузов.

Ранее сообщалось, что почти 9 тысяч бюджетных мест по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры предусмотрено в нижегородских вузах на 2026-2027 учебный год.