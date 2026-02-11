Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
На улице Горького возобновилось строительство метро
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
11 февраля 2026 17:1160 волков и 215 лисиц добыли в Нижегородской области в 2025 году
11 февраля 2026 16:36В Борской ЦРБ полноценно заработал региональный сосудистый центр
11 февраля 2026 16:16Нижегородцы могут записаться к стоматологу через MAX
11 февраля 2026 15:39Число ДТП снизилось на 1/3 в местах установки камер на нижегородских дорогах
11 февраля 2026 15:19Карантин по бешенству ввели в Кстовском районе
11 февраля 2026 15:16Партийный десант "Единой России" оценил модернизацию поликлиники №7 в Нижнем Новгороде
11 февраля 2026 15:09Нижегородцев предупредили о ветре с порывами до 14-19 м/с
11 февраля 2026 14:53Игорь Норенков проверил ход строительства новой школы в Ворсме
11 февраля 2026 14:53Люлин поддержал идею о сопровождении слабослышащих туристов гидами-переводчиками
11 февраля 2026 14:38Коэффициент рождаемости в Нижегородской области впервые выше среднего по ПФО
Общество

В Борской ЦРБ полноценно заработал региональный сосудистый центр

11 февраля 2026 16:36 Общество
В Борской ЦРБ полноценно заработал региональный сосудистый центр

Фото: Борская ЦРБ

В Борской ЦРБ в полную мощность заработал региональный сосудистый центр. Теперь медучреждение оснащено всем необходимым для оказания экстренной помощи пациентам с инфарктами миокарда и острыми нарушениями мозгового кровообращения.

В облминздраве сообщили, что это уже четвертый региональный сосудистый центр в регионе. Ранее такие подразделения открылись на базе ГКБ №13 Нижнего Новгорода в 2011 году, Нижегородской областной клинической больницы имени Н.А. Семашко в 2013 году и центральной городской больницы Арзамаса в 2023 году.

Помощь пациентам с сосудистыми патологиями также оказывают 14 первичных сосудистых отделений по всей области. Наиболее сложные операции на сердце и сосудах выполняют в НИИ — Специализированной кардиохирургической клинической больнице имени академика Б.А. Королева в Нижнем Новгороде.

Создание центра в Борской ЦРБ профинансировали из областного бюджета. Около 101 млн рублей направили на капремонт рентгенохирургического и реанимационного отделений — обновлено порядка тысячи квадратных метров. Еще более 222 млн рублей выделили на закупку почти 40 единиц современного оборудования. В числе ключевых — ангиографический комплекс нового поколения и аппарат МРТ, которые позволяют проводить высокотехнологичные вмешательства.

Глава нижегородского минздрава Галина Михайлова напомнила, что борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями остается одним из приоритетов региональной системы здравоохранения в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

"Запуск еще одного регионального сосудистого центра — важнейшее событие для всего севера нашего региона. Если раньше пациентов с инфарктами и инсультами из этих районов транспортировали в Нижний Новгород, то теперь их будут принимать в городе Бор. Меньшее время в пути — залог успеха при проведении оперативных вмешательств, ведь при сердечно-сосудистых катастрофах счет идет на часы", — отметила министр.

Первым клиническим результатом работы центра стала селективная коронарография, выполненная 9 февраля 66-летнему жителю Борского округа с тяжелой стенокардией. Процедуру провела бригада из пяти специалистов под руководством заведующего отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Алексея Фролова.

Во время исследования у пациента выявили стеноз одной из коронарных артерий. Уже на следующей неделе в Борской ЦРБ ему планируют провести стентирование — в суженный сосуд установят специальный каркас, что позволит восстановить кровоток и снизить риск инфаркта.

Главврач Борской ЦРБ Елена Гребенкина сообщила, что плановая мощность нового центра составляет около 800 операций в год. Все вмешательства будут выполняться по программе обязательного медицинского страхования, направления пациенты смогут получить в амбулаторно-поликлинических учреждениях.

"Мы не просто отремонтировали помещения — мы создали абсолютно новое технологичное пространство для спасения жизней. Наша команда прошла необходимую подготовку и готова оказывать помощь в полном объеме. Пример первой успешной коронарографии — это лишь начало большой работы. Теперь высокие медицинские технологии станут ближе и доступнее для тысяч жителей северных районов области", — подчеркнула Гребенкина.

Национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" реализуется в России по поручению президента Владимира Путина. Он направлен на увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2030 году и предусматривает обновление медицинской инфраструктуры, развитие кадрового потенциала, внедрение современных методов профилактики и лечения, совершенствование экстренной помощи и реабилитации, а также цифровизацию здравоохранения.

Накануне выяснилось, что в Нижегородской области создают еще три межрайонных медцентра.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Борский г.о. Здравоохранение
Поделиться:
Новости по теме
10 февраля 2026 14:20Нижегородские кардиохирурги спасли четырех пациентов с разрывом аорты
10 февраля 2026 08:30Три новые поликлиники построили в Нижнем Новгороде
30 января 2026 14:16Нижегородские хирурги пересадили почку пациентке с врожденной аномалией
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото со съемок третьего сезона Акушера в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 12:07Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных