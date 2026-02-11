В Борской ЦРБ полноценно заработал региональный сосудистый центр Общество

Фото: Борская ЦРБ

В Борской ЦРБ в полную мощность заработал региональный сосудистый центр. Теперь медучреждение оснащено всем необходимым для оказания экстренной помощи пациентам с инфарктами миокарда и острыми нарушениями мозгового кровообращения.

В облминздраве сообщили, что это уже четвертый региональный сосудистый центр в регионе. Ранее такие подразделения открылись на базе ГКБ №13 Нижнего Новгорода в 2011 году, Нижегородской областной клинической больницы имени Н.А. Семашко в 2013 году и центральной городской больницы Арзамаса в 2023 году.

Помощь пациентам с сосудистыми патологиями также оказывают 14 первичных сосудистых отделений по всей области. Наиболее сложные операции на сердце и сосудах выполняют в НИИ — Специализированной кардиохирургической клинической больнице имени академика Б.А. Королева в Нижнем Новгороде.

Создание центра в Борской ЦРБ профинансировали из областного бюджета. Около 101 млн рублей направили на капремонт рентгенохирургического и реанимационного отделений — обновлено порядка тысячи квадратных метров. Еще более 222 млн рублей выделили на закупку почти 40 единиц современного оборудования. В числе ключевых — ангиографический комплекс нового поколения и аппарат МРТ, которые позволяют проводить высокотехнологичные вмешательства.

Глава нижегородского минздрава Галина Михайлова напомнила, что борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями остается одним из приоритетов региональной системы здравоохранения в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

"Запуск еще одного регионального сосудистого центра — важнейшее событие для всего севера нашего региона. Если раньше пациентов с инфарктами и инсультами из этих районов транспортировали в Нижний Новгород, то теперь их будут принимать в городе Бор. Меньшее время в пути — залог успеха при проведении оперативных вмешательств, ведь при сердечно-сосудистых катастрофах счет идет на часы", — отметила министр.

Первым клиническим результатом работы центра стала селективная коронарография, выполненная 9 февраля 66-летнему жителю Борского округа с тяжелой стенокардией. Процедуру провела бригада из пяти специалистов под руководством заведующего отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Алексея Фролова.

Во время исследования у пациента выявили стеноз одной из коронарных артерий. Уже на следующей неделе в Борской ЦРБ ему планируют провести стентирование — в суженный сосуд установят специальный каркас, что позволит восстановить кровоток и снизить риск инфаркта.

Главврач Борской ЦРБ Елена Гребенкина сообщила, что плановая мощность нового центра составляет около 800 операций в год. Все вмешательства будут выполняться по программе обязательного медицинского страхования, направления пациенты смогут получить в амбулаторно-поликлинических учреждениях.

"Мы не просто отремонтировали помещения — мы создали абсолютно новое технологичное пространство для спасения жизней. Наша команда прошла необходимую подготовку и готова оказывать помощь в полном объеме. Пример первой успешной коронарографии — это лишь начало большой работы. Теперь высокие медицинские технологии станут ближе и доступнее для тысяч жителей северных районов области", — подчеркнула Гребенкина.

Национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" реализуется в России по поручению президента Владимира Путина. Он направлен на увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2030 году и предусматривает обновление медицинской инфраструктуры, развитие кадрового потенциала, внедрение современных методов профилактики и лечения, совершенствование экстренной помощи и реабилитации, а также цифровизацию здравоохранения.

Накануне выяснилось, что в Нижегородской области создают еще три межрайонных медцентра.