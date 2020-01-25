"Подвиг ленинградцев – урок будущим поколениям!" – Владимир Панов Политика

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов направил поздравление с Днем снятия блокады Ленинграда 27 января.

"Оборона Ленинграда навсегда останется в истории войн примером мужества и героизма защитников и жителей окруженного города!

220 человек получили за оборону Ленинграда звание Героя Советского Союза, более 60-ти советских солдат и офицеров, защищая город, повторили подвиг Александра Матросова! В то же время мирные жители осажденного города, едва передвигая ноги от голода, шли на заводы и выпускали военную продукцию. Это тоже был героизм! Ежедневный подвиг во имя Родины!

Очевидно, что освобождение Ленинграда – не только военная, но и великая моральная победа! Торжество человеческого духа!

Прошли годы, но до сих пор в наших сердцах отзываются болью воспоминания о погибших. Нижегородцы особенно остро чувствуют эту боль, поскольку в годы войны наш регион принял тысячи детей из Ленинграда. Для многих блокадников Горький и Горьковская область стали второй родиной!

Подвиг ленинградцев – урок будущим поколениям! Память о тех событиях мы обязаны пронести сквозь века! Искренне желаю ветеранам войны и всем нижегородцам крепкого здоровья и мирного неба над головой!" – пожелал глава города.