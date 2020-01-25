Экс-директор деплесхоза Нижегородской области Николай Горелов получил условный срок за посадочный материал Политика

Экс-директор деплесхоза Нижегородской области Николай Горелов получил условный срок. Об этом агентству сообщили в пресс-службе Нижегородского районного суда.

Николая Горелова приговорили к 4 годам лишения свободы условно с лишением права занимать должности в органах власти в течение 2 лет с испытательным сроком 2 года.

По версии следствия, с апреля 2011 года по март 2014 года Горелов, действуя при пособничестве бывшего директора Семеновского спецсемлесхоза, дал своим подчиненным указания заключить государственные контракты на выращивание посадочного материала. При этом срок действия контрактов не позволял вырастить стандартный посадочный материал. Выращенные в рамках государственных контрактов сеянцы на цели лесовосстановления региона использованы не были. Ущерб государству оценивался в 19,6 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).