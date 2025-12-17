Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Андрей Гнеушев провел заседание совета по делам казачества при нижегородском правительстве

17 декабря 2025 13:54 Политика
Андрей Гнеушев провел заседание совета по делам казачества при нижегородском правительстве

Фото: Максим Герасимов

17 декабря прошло заседание совета по делам казачества при правительстве Нижегородской области, которое провел заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев. Участники обсудили вопросы взаимодействия и поддержки казачьих обществ Нижегородской области.

В работе заседания приняли участие и.о. атамана Западного окружного казачьего общества Волжского войскового казачьего общества Алексей Иванов, представители региональной общественной организации казаков Нижегородской области Валерий Панков и Ольга Панкова, походный атаман Нижегородского регионального отделения общероссийской общественной организации по развитию казачества «Союз казаков-воинов России и зарубежья» Юрий Гордеев, атаман хутора «Михайловский» Сергей Голубев.

Как отметил Андрей Гнеушев, казачество является сильнейшим объединяющим патриотическим сообществом.

«Казачество – это неотъемлемая часть истории и культуры нашей страны. Сегодня его представители вносят значительный вклад в воспитание молодежи, развитие патриотизма, укрепление нашего единства, поддержку общественного порядка. И нам важно сохранить и приумножить лучшие традиции казачества, адаптируя их к современным реалиям, поддерживая инициативы, которые направлены на всестороннее  развитие нашего общества», – сказал Андрей Гнеушев.

Он выразил благодарность за работу представителей казачества по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.

Также в ходе заседания участники обсудили вопросы вступления в мобилизационный резерв «БАРС-НН», который в настоящее время формируется на территории Нижегородской области.

Напомним, совет по делам казачества был создан распоряжением правительства региона от 4 февраля 2022 года в целях обсуждения вопросов реализации государственной политики в отношении российского казачества на территории Нижегородской области. В состав совета включены представители исполнительных органов и территориальных управлений федеральных органов власти, руководители и представители казачьих обществ и иных объединений казаков Нижегородской области.

В регионе 17 общественных объединений казаков, в том числе три казачьих общества, одна казачья партия. Представители казачьих обществ принимают участие в мероприятиях правительства региона, органов МСУ, а также социально ориентированных НКО. Казачьим объединениям оказывается консультативно-методическая и грантовая поддержка, направленная на расширение взаимодействия, патриотическое воспитание с опорой на духовно-нравственные основы и ценности российского казачества, сохранение и развитие казачьей культуры.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Андрей Гнеушев Правительство Нижегородской области
