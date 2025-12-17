Итоги конкурса "Лучший государственный гражданский служащий-2025" подвели в Нижегородской области

Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
17 декабря 2025 14:00 Политика
Фото: Максим Герасимов

Итоги ежегодного конкурса «Лучший государственный гражданский служащий» подвели в Нижегородской области. Его участниками стали 13 государственных служащих из исполнительных органов региона. Финал конкурса прошел в Кремле, где конкурсанты защитили проекты перед конкурсной комиссией.

В состав комиссии вошли министр правительства Нижегородской области Сергей Тарасов, и.о. министра кадровой политики правительства Нижегородской области Елена Амосова, депутат, руководитель аппарата Законодательного собрания Нижегородской области Максим Ребров, а также представители вузов региона.

«Конкурс создаёт здоровую конкурентную среду, которая мотивирует госслужащих  к росту и развитию, задавая общий высокий стандарт работы. Представленные финалистами проекты очень разноплановые и предлагают практические решения в самых разных сферах: от внедрения искусственного интеллекта и создания цифровых платформ до развития института сельских старост и разработки новых демографических стандартов», – сказала Елена Амосова.

В рамках конкурсных этапов участники проходили тестирование в дистанционном формате на знание Конституции, законов Российской Федерации о государственной гражданской службе, в сфере противодействия коррупции и на знание истории Нижегородского края. Кроме того, конкурсанты участвовали в  деловой игре по оценке профессиональных компетенций, мастер-классах по технике публичных выступлений и проектному управлению.

По результатам конкурса победители определены в двух номинациях. В номинации «Госэксперт» оценивались госслужащие с опытом работы свыше трех лет. 1-е место присуждено Татьяне Соколовой, первому заместителю руководителя комитета по делам архивов Нижегородской области; 2-е место – Александру Горбунову, начальнику финансово-организационного сектора  управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области; 3-е место – Елене Парфеновой, начальнику отдела повышения эффективности государственного управления министерства кадровой политики правительства Нижегородской области.

В номинации «Госстарт» среди госслужащих с опытом работы от одного года до трех лет 1-е место заняла Наталья Теленкова, консультант сектора аналитики отдела развития государственной гражданской службы министерства кадровой политики правительства Нижегородской области; 2-е место – Евгений Калинин, консультант отдела автомобильного транспорта и инфраструктуры управления транспорта министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области; 3-е место – Юрий Калинкин, ведущий консультант отдела контроля и незавершенного строительства управления бюджетного планирования и финансирования министерства строительства Нижегородской области.

Победители и призеры конкурса награждены почетными дипломами и памятными подарками.

Организатором конкурса выступило министерство кадровой политики правительства Нижегородской области.

 

госслужба Конкурсы чиновники
