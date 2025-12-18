Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Ирина Григорьева возглавила Контрольно-счетную палату Нижегородской области

Ирина Григорьева возглавила Контрольно-счетную палату Нижегородской области

Фото: пресс-служба ЗСНО

Ирина Григорьева утверждена на должность председателя контрольно-счетной палаты Нижегородской области. Решение было принято 18 декабря на заседании Законодательного собрания региона, сообщиле его пресс-служба.

Кандидатура Григорьевой получила одобрение депутатов после положительного заключения Квалификационной комиссии Счетной палаты РФ. Ранее, 25 ноября, ее представил в Москве председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Ирина Григорьева работает в системе финансового контроля с 2008 года. За это время она прошла путь от главного специалиста до заместителя начальника управления министерства финансов региона. В профессиональной среде Григорьева зарекомендовала себя как грамотный специалист, инициативный руководитель и ответственный организатор.

Под ее руководством реализовывались проекты, направленные на повышение эффективности использования бюджетных средств и снижение объема незавершенного строительства.

"Контрольно-счетная палата – наш ключевой партнер в вопросах финансового контроля. Ее заключения лежат в основе многих парламентских решений. Уверен, что Ирина Александровна – именно такой руководитель, и ее назначение укрепит авторитет и эффективность этого важнейшего контрольного органа", – отметил Евгений Люлин.

Также на заседании депутаты утвердили Василия Арапова на должность заместителя председателя контрольно-счетной палаты. Он имеет значительный опыт в сфере бюджетного учета и финансового контроля, ранее занимал ответственные должности в Центре обслуживания получателей бюджетных средств и в контрольно-ревизионном управлении министерства финансов области.

Ранее сообщалось, что контрольно-счетную палату Нижнего Новгорода возглавил Анатолий Нуждин.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

