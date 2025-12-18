Ирина Григорьева возглавила Контрольно-счетную палату Нижегородской области

Фото:
Ирина Григорьева утверждена на должность председателя контрольно-счетной палаты Нижегородской области. Решение было принято 18 декабря на заседании Законодательного собрания региона, сообщиле его пресс-служба.
Кандидатура Григорьевой получила одобрение депутатов после положительного заключения Квалификационной комиссии Счетной палаты РФ. Ранее, 25 ноября, ее представил в Москве председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
Ирина Григорьева работает в системе финансового контроля с 2008 года. За это время она прошла путь от главного специалиста до заместителя начальника управления министерства финансов региона. В профессиональной среде Григорьева зарекомендовала себя как грамотный специалист, инициативный руководитель и ответственный организатор.
Под ее руководством реализовывались проекты, направленные на повышение эффективности использования бюджетных средств и снижение объема незавершенного строительства.
"Контрольно-счетная палата – наш ключевой партнер в вопросах финансового контроля. Ее заключения лежат в основе многих парламентских решений. Уверен, что Ирина Александровна – именно такой руководитель, и ее назначение укрепит авторитет и эффективность этого важнейшего контрольного органа", – отметил Евгений Люлин.
Также на заседании депутаты утвердили Василия Арапова на должность заместителя председателя контрольно-счетной палаты. Он имеет значительный опыт в сфере бюджетного учета и финансового контроля, ранее занимал ответственные должности в Центре обслуживания получателей бюджетных средств и в контрольно-ревизионном управлении министерства финансов области.
Ранее сообщалось, что контрольно-счетную палату Нижнего Новгорода возглавил Анатолий Нуждин.
