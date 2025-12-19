Григоренко призвал выработать единый подход к регулированию ИИ Политика

В Координационном центре при правительстве России состоялось совещание, посвящённое вопросам регулирования технологий искусственного интеллекта. Заседание прошло под руководством руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Во встрече приняли участие представители государственных органов, делового сообщества и отраслевых объединений. Участники обсудили текущие законодательные инициативы, связанные с регулированием ИИ, а также потенциальные риски, возникающие как при принятии, так и при отказе от тех или иных предложений.

Дмитрий Григоренко подчеркнул необходимость перехода от разрозненных предложений к целостной стратегии. По его словам, стране нужен системный набор мер, который обеспечит эффективное и сбалансированное регулирование этой быстроразвивающейся сферы.

По итогам совещания вице-премьер поручил всем заинтересованным сторонам направить в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций свои предложения по формированию подходов к регулированию ИИ.

"Наша задача — найти оптимальный баланс. С одной стороны, мы обязаны обеспечить безопасность граждан и предотвратить возможное злоупотребление технологиями, например, в случаях, когда ИИ может быть использован для совершения преступлений. С другой — чрезмерно жёсткие меры регулирования способны затормозить развитие инноваций, и мы не можем это игнорировать", — отметил Григоренко.

Он также добавил, что вопрос регулирования ИИ сегодня стоит на повестке дня во многих странах. Подходы различаются: одни государства разрабатывают комплексные законы, охватывающие все аспекты технологии, другие предпочитают вводить отдельные нормы. Однако в целом наблюдается рост внимания к этой сфере со стороны государств по всему миру.

