Игорь Комаров провел совещание с главами регионов ПФО Политика

Фото: сайт правительства Нижегородской области

Сегодня, 16 декабря, полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров провел в формате видеоконференции совещание с высшими должностными лицами регионов округа. В мероприятии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сообщается на сайте облправительства.

В ходе встречи рассматривались актуальные вопросы общественно-политического и социально-экономического развития субъектов РФ. В числе ключевых тем — предстоящий электоральный цикл и выборы депутатов Госдумы в 2026 году. Также запланированы выборы глав трех регионов ПФО — Республики Мордовия, Пензенской и Ульяновской областей, депутатов семи региональных законодательных собраний, представительных органов четырех административных центров, а также масштабные муниципальные кампании. Полпред акцентировал внимание на необходимости обеспечить легитимность и прозрачность избирательных процедур, а также сохранить общественно-политическую стабильность.

Отдельный блок обсуждения был посвящен вопросам интеграции участников СВО в гражданскую жизнь, экономику и социальные проекты, а также системной поддержке их семей. В числе приоритетных задач для демобилизованных — содействие в трудоустройстве и иных формах занятости, а также прохождение диспансеризации. В регионах ПФО более двух третей бывших военнослужащих уже трудоустроены, сопоставимое число прошло медицинское обследование. Поддержку в этой работе оказывают филиалы фонда "Защитники Отечества" и межведомственные комиссии. При этом на федеральном уровне формируются единые подходы к данной деятельности.

Под постоянным контролем остается и работа по повышению инвестиционной привлекательности регионов. Игорь Комаров отметил важность выстраивания действенных механизмов обратной связи с бизнес-сообществом, предпринимательскими объединениями и уполномоченными по защите прав предпринимателей. В частности, обсуждались вопросы состояния рынка труда и реализации нацпроекта "Кадры".

Подводя итоги совещания, полномочный представитель президента сообщил, что в 2026 году окружной молодежный форум "Иволга" (12+) пройдет в Самарской области и будет организован в формате форума "Движения первых". Также Комаров выразил благодарность главам регионов за поддержку проекта "Песни великой страны. С любовью из Приволжья". В нем приняли участие более 400 солистов и творческих коллективов из всех субъектов ПФО, по итогам было создано семь видеоклипов, которые суммарно набрали свыше 16 млн просмотров. Проект получил высокую оценку на федеральном уровне.

Кроме того, в рамках совещания были затронуты и другие актуальные темы, находящиеся на контроле аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО.

