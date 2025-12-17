Развитие экспорта обсудили на заседании президиума комиссии Госсовета Политика

Фото: Госсовет РФ

Ход исполнения перечня поручений президента России по итогам расширенного заседания президиума Госсовета РФ по вопросам развития экспорта обсудили на заседании президиума комиссии Госсовета РФ по направлению «Международная кооперация и экспорт», которое провел губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

– В этом году комиссии Госсовета по направлению «Международная кооперация и экспорт» отработала достаточно активно большую часть поручений Президента, и сегодня предлагаю подвести итоги этой работы, – сказал Александр Цыбульский.

Говоря о комплексе мер поддержки экспорта отечественной высокотехнологичной промышленной продукции, стоит отметить, что с 2024 года Минпромторгом России совместно с Российским экспортным центром в рамках федерального проекта «Промышленный экспорт» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» осуществляется возмещение части затрат, связанных с созданием и обеспечением функционирования системы послепродажного обслуживания продукции в иностранных государствах. В рамках этой меры господдержки экспортеры высокотехнологичной продукции могут компенсировать затраты на сервисное и гарантийное обслуживание поставленной на внешние рынки продукции, поставку компонентов, а также создание и поддержание функционирования инфраструктуры сервисных центров на территории иностранного государства.

– Безусловно, также будут финансироваться все проекты и инфраструктура, созданная Российским экспортным центром – это региональные и зарубежные представительства, система «Одно окно», программа «Сделано в России» и выставочная деятельность. Но не менее важно, что совместно с РЭЦ изыскана возможность финансирования Центров поддержки экспорта. Эта задача решена, средства предусмотрены, – сказал статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.

В проработке РЭЦ также находится ряд проектов, планируемых к реализации в государствах-членах ЕАЭС, в рамках которых предполагаются существенные объемы экспортных поставок со стороны ведущих российских производителей. При этом конкурентоспособность российского экспортного предложения обусловлена, среди прочего, возможностями по предоставлению долгосрочного льготного финансирования по стоимости, отвечающей ожиданиям инициаторов.

Однако обеспечение проектов льготным финансированием на фоне текущего уровня ключевой ставки Банка России требует дополнительных мер государственной поддержки, в том числе предусматривающих возможность рефинансирования льготных кредитов, установление предельного срока рефинансирования на уровне не менее 10 лет, а также индивидуальное определение ставки и предельного объема рефинансирования для каждой сделки исходя из потребностей проектов без установления общих лимитов.

– Участие РЭЦ в работе Комиссии Госсовета по направлению «Международная кооперация и экспорт» зарекомендовало себя как исключительно эффективный формат работы. Это именно та площадка, где нам удается столь плотно и конструктивно синхронизировать усилия всех участников процесса: ФОИВов, регионов, институтов развития, вузов и бизнеса. Проделана ощутимая совместная работа,в частности, более 70 регионов утвердили свои Стратегии ВЭД и Региональные программы развития экспорта, разработана Комплексная программа по подготовке кадров ВЭД до 2030 года. Однако, несмотря на проделанный путь, остаются критические вопросы, требующие оперативного решения. Концентрация основного финансирования нацпроекта по экспорту на вторую половину срока его реализации, а также недостаточность финансирования поддержки высокотехнологичного экспорта создают серьезные риски с точки зрения достижения национальных целей. Мы должны гарантировать, что эффективные инструменты поддержки будут работать без пауз.