Люлин поддержал Матвиенко в вопросе доступности жилья Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в заседании Совета законодателей Российской Федерации, прошедшем 16 декабря в Москве. Центральной темой встречи стало обеспечение граждан качественным и доступным жильем как фактор улучшения демографической ситуации и повышения уровня жизни.

В своем MAX-канале Евгений Люлин поделился основными тезисами выступления и выразил поддержку позиции председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Он подчеркнул, что вопрос доступности жилья крайне актуален для россиян.

"Жилье должно быть не только качественным и обеспеченным инфраструктурой, но и находиться в том регионе, где человек живет, а не в отдаленном мегаполисе", — отметил Люлин.

Спикер нижегородского парламента отметил, что с 2019 года в стране выдано льготной ипотеки на сумму 35 трлн рублей. По объемам нового строительства Россия уже превзошла показатели советского периода и опережает ряд стран Европы. Однако, по его словам, высокие процентные ставки по рыночной ипотеке стали серьезным препятствием для дальнейшего роста.

"Сейчас строительный бум сдерживается высокой ключевой ставкой, из-за чего рыночная ипотека стала недоступной для большинства. Хотя льготные программы для многодетных и других категорий граждан по-прежнему действуют", — пояснил Люлин.

Он предложил ввести дополнительные меры поддержки на региональном уровне. В частности, он считает, что условия семейной ипотеки следует напрямую увязывать с количеством детей: чем больше детей в семье, тем ниже должна быть ставка.

Особое внимание Люлин уделил необходимости равномерного развития территорий. По его мнению, не должно возникать ситуации, когда ради улучшения жилищных условий люди вынуждены покидать родные места.

"Нам нужно создавать условия для жизни там, где люди уже живут. Развивать местную строительную отрасль, а не концентрировать строительство в крупных городах", — подчеркнул он.

Спикер ЗСНО также отметил важность комплексного подхода к застройке. Он привел пример Нижегородской области, где принят закон, позволяющий предприятиям строить арендное жилье для своих сотрудников. Однако, по его словам, одного только жилья недостаточно.

"Если нет инфраструктуры — детских садов, школ, поликлиник, парковок — жилье превращается в чемодан без ручки", — сказал он.

Люлин также сообщил, что в рамках Совета законодателей Приволжского федерального округа сейчас ведется работа по сбору лучших региональных практик в сфере жилищного строительства. Итоги этой работы планируется обсудить в 2026 году на заседании в Нижнем Новгороде, где будут сформированы новые стандарты, которые затем предложат для внедрения на федеральном уровне.

Ранее Евгений Люлин призвал власти, образовательные организации и бизнес усилить кадровое обеспечение строительной сферы.