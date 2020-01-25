Торжественный прием ветеранов Великой Отечественной войны - жителей блокадного Ленинграда прошел в Нижнем Новгороде Общество

Торжественный прием ветеранов Великой Отечественной войны - жителей блокадного Ленинграда прошел в Нижнем Новгороде в историко-архитектурном музее-заповеднике "Усадьбы Рукавишниковых" 27 января 2020 года.

Со словами приветствия к ветеранам обратился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Тема Великой Отечественной войны никого не может оставить равнодушным. А тема родного для меня Ленинграда - это и моя личная боль, и моя личная история, история моей семьи. И вы, как ленинградцы, ставшие нижегородцами, для меня дороги вдвойне. Вы - живая связь между нашим временем и той эпохой, между Нижним Новгородом и Ленинградом", - сказал глава региона.

Он также обратил внимание собравшихся на слова президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что в России будет создан крупнейший и самый полный комплекс архивных документов, кино- и фотоматериалов о Второй мировой войне.

"И в этом году, в год 75-летия Победы, и в дальнейшем мы будем делать все, чтобы память никто не мог стереть. Чтобы молодые люди знали, уважали нашу историю и понимали, кому они обязаны своей жизнью. В частности, для сохранения памяти правительство Нижегородской области добивается присвоения Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести". Город Горький - Нижний Новгород заслужил получить его едва ли не первым, так как у него была своя великая роль в этой войне", - подчеркнул Глеб Никитин.

Губернатор пожелал ветеранам здоровья и долголетия и вручил 46 ветеранам юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."

В чествовании ветеранов также приняли участие председатель Законодательного собрания региона Евгений Лебедев, глава Нижнего Новгорода Владимир Панов.

"Когда случилась блокада Ленинграда, вы были очень молоды, у каждого были большие планы на будущее и ощущение, что вся жизнь впереди. Война разрушила планы и забрала жизни миллионов людей. Пройти через то, что выпало вам, и сохранить оптимизм и веру сможет не каждый. Вы смогли и сегодня учите этому всех нас", - сказал Владимир Панов.

СПРАВКА:

В Нижегородской области проживают 284 защитника и жителя блокадного Ленинграда, относящихся к участникам Великой Отечественной войны. Из них 25 человек награждены медалью "За оборону Ленинграда" и 259 - знаком "Жителю блокадного Ленинграда".