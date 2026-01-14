Школа №6 в Сергаче открылась после капремонта Общество

Фото: администрация Сергачского округа

13 января в Сергаче Нижегородской области вновь начала работу средняя общеобразовательная школа №6. После масштабного капитального ремонта в обновлённые классы вернулись около 360 учеников с 1 по 11 класс.

Как сообщил замгубернатора Нижегородской области Андрей Чечерин, модернизация учебного заведения прошла в рамках проекта "Всё лучшее детям", являющегося частью национального проекта "Молодёжь и дети".

"Сергачская школа №6 была основана ещё в 1913 году как начальная, а в годы Великой Отечественной войны стала общеобразовательной. За всё это время капитального ремонта здесь не проводилось, поэтому необходимо было провести действительно масштабные восстановительные работы", — отметил чиновник.

Общая стоимость капремонта составила около 100 млн рублей. Из них 64,5 млн рублей поступили в виде федеральной субсидии, более 30 млн предоставил областной бюджет, ещё почти 5 млн — муниципалитет. Дополнительно 12 млн рублей направили на закупку мебели и современного оборудования.

В рамках ремонта были полностью обновлены кровля и фасад здания, заменены инженерные коммуникации, установлена новая система пожарной безопасности. Полностью переоборудован пищеблок, отремонтированы учебные помещения, спортивный и актовый залы.

Глава регионального минобра Михаил Пучков подчеркнул, что главной целью таких преобразований является создание комфортной и вдохновляющей среды для школьников и педагогов.

"Современные, светлые классы мотивируют детей учиться, развиваться, проявлять инициативу. Это важно и для учителей, которые получают возможность работать в достойных условиях", — отметил министр.

На торжественном открытии обновлённой школы присутствовали глава местного самоуправления Сергачского округа Олег Радаев и депутат Заксобрания региона Владимир Паков.

По словам Олега Радаева, в школе появился современный библиотечный центр с высокоскоростным интернетом, а также центр детских инициатив, где уже прошло первое занятие, посвящённое краеведению. Учебные лаборатории по физике, химии и биологии теперь оснащены современным оборудованием, включая робототехнические наборы. Также созданы кабинеты цифровой образовательной среды.

"Капитальный ремонт — это не просто новые стены. Это новые возможности для учеников, комфорт для педагогов и уверенность родителей в качестве образования. Благодарим правительство области за внимание к потребностям малых городов", — подчеркнул глава округа.

Родители и школьники также поделились своими впечатлениями. По их словам, школа стала светлой, уютной и современной.

Всего в 2025 году в Нижегородской области капитально отремонтировали 20 школ. Кроме того, были построены три новых общеобразовательных учреждения и два корпуса при уже существующих школах.

Создание комфортной образовательной среды — один из приоритетов национального проекта "Молодёжь и дети", реализуемого по поручению президента России. В рамках нацпроекта действуют девять федеральных программ, такие как "Всё лучшее детям", "Педагоги и наставники", "Ведущие школы" и другие.

Ранее сообщалось что на строительство новой школы в Володарске выделили 985,3 млн рублей.