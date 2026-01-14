10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
14 января 2026 20:02Школа №6 в Сергаче открылась после капремонта
14 января 2026 19:45Более 4,5 тысячи обращений поступило в ГУАД от нижегородцев в 2025 году
14 января 2026 18:43Мусоровозы не могли подъехать по 330 адресам в Нижнем Новгороде из-за снега
14 января 2026 18:22Ремонт путепровода у Мызинского моста в Нижнем Новгороде завершат в 2026 году
14 января 2026 18:02Нижегородцев предупредили о новой схеме украинских мошенников с "Госуслугами"
14 января 2026 17:2816-летнего жителя Городца наградили за спасение бабушки из горящей квартиры
14 января 2026 17:13Говяжий жир нашли в нижегородском сливочном масле
14 января 2026 16:54Министр Пучков прокомментировал избиение подростка в Дзержинске
14 января 2026 16:42600 дел завели из-за плохой уборки дворов в Нижнем Новгороде
14 января 2026 16:25Нижегородцы могут предложить свои эскизы мемориалов, посвященных волонтерам, на всероссийском конкурсе
Общество

Школа №6 в Сергаче открылась после капремонта

14 января 2026 20:02 Общество
Школа №6 в Сергаче открылась после капремонта

Фото: администрация Сергачского округа

13 января в Сергаче Нижегородской области вновь начала работу средняя общеобразовательная школа №6. После масштабного капитального ремонта в обновлённые классы вернулись около 360 учеников с 1 по 11 класс.

Как сообщил замгубернатора Нижегородской области Андрей Чечерин, модернизация учебного заведения прошла в рамках проекта "Всё лучшее детям", являющегося частью национального проекта "Молодёжь и дети".

"Сергачская школа №6 была основана ещё в 1913 году как начальная, а в годы Великой Отечественной войны стала общеобразовательной. За всё это время капитального ремонта здесь не проводилось, поэтому необходимо было провести действительно масштабные восстановительные работы", — отметил чиновник.

Общая стоимость капремонта составила около 100 млн рублей. Из них 64,5 млн рублей поступили в виде федеральной субсидии, более 30 млн предоставил областной бюджет, ещё почти 5 млн — муниципалитет. Дополнительно 12 млн рублей направили на закупку мебели и современного оборудования.

В рамках ремонта были полностью обновлены кровля и фасад здания, заменены инженерные коммуникации, установлена новая система пожарной безопасности. Полностью переоборудован пищеблок, отремонтированы учебные помещения, спортивный и актовый залы.

Глава регионального минобра Михаил Пучков подчеркнул, что главной целью таких преобразований является создание комфортной и вдохновляющей среды для школьников и педагогов.

"Современные, светлые классы мотивируют детей учиться, развиваться, проявлять инициативу. Это важно и для учителей, которые получают возможность работать в достойных условиях", — отметил министр.

На торжественном открытии обновлённой школы присутствовали глава местного самоуправления Сергачского округа Олег Радаев и депутат Заксобрания региона Владимир Паков.

По словам Олега Радаева, в школе появился современный библиотечный центр с высокоскоростным интернетом, а также центр детских инициатив, где уже прошло первое занятие, посвящённое краеведению. Учебные лаборатории по физике, химии и биологии теперь оснащены современным оборудованием, включая робототехнические наборы. Также созданы кабинеты цифровой образовательной среды.

"Капитальный ремонт — это не просто новые стены. Это новые возможности для учеников, комфорт для педагогов и уверенность родителей в качестве образования. Благодарим правительство области за внимание к потребностям малых городов", — подчеркнул глава округа.

Родители и школьники также поделились своими впечатлениями. По их словам, школа стала светлой, уютной и современной.

Всего в 2025 году в Нижегородской области капитально отремонтировали 20 школ. Кроме того, были построены три новых общеобразовательных учреждения и два корпуса при уже существующих школах.

Создание комфортной образовательной среды — один из приоритетов национального проекта "Молодёжь и дети", реализуемого по поручению президента России. В рамках нацпроекта действуют девять федеральных программ, такие как "Всё лучшее детям", "Педагоги и наставники", "Ведущие школы" и другие.

Ранее сообщалось что на строительство новой школы в Володарске выделили 985,3 млн рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
капремонт Сергачский район Школы
Поделиться:
Новости по теме
29 декабря 2025 17:58Новая школа на 600 мест начала работать в Павлове
19 декабря 2025 16:22Капремонт в шести нижегородских школах проведут в ближайшие два года
25 ноября 2025 18:512,2 млрд рублей направят на ремонт и строительство нижегородских школ
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных