Общество

Более 4,5 тысячи обращений поступило в ГУАД от нижегородцев в 2025 году

14 января 2026 19:45 Общество
Более 4,5 тысячи обращений поступило в ГУАД от нижегородцев в 2025 году

Фото: Александр Воложанин

В 2025 году жители Нижегородской области направили в Главное управление автомобильных дорог (ГУАД) более 4,5 тысячи обращений. Люди поднимали самые разные темы: где-то просили отремонтировать дорогу, где-то — установить освещение, убрать сухие деревья или скосить траву. Все заявки были рассмотрены, и каждый обратившийся получил ответ.

Обратная связь с населением и открытость в работе органов власти являются ключевыми принципами национального проекта "Инфраструктура для жизни", инициированного президентом России Владимиром Путиным в 2025 году.

Одним из примеров реализации инициатив жителей стал участок дороги "Паромная переправа – Васильсурск – Хмелевка" в Воротынском округе. Здесь установили 98 современных светодиодных фонарей мощностью 80 Вт на протяжении 3,3 километра. Опоры выполнены из оцинкованного металла, устойчивого к коррозии. Общая стоимость работ составила 19 млн рублей. Благодаря новому освещению движение по трассе в тёмное время суток стало значительно безопаснее.

Также по обращениям граждан был проведён ремонт на нескольких региональных дорогах. Работы прошли на участках "Подъезд к с. Сноведь – д. Норковка от а/д Выкса – Вознесенское – Сатис" в городском округе Выкса, "Большие Мосты – Большие Круты – Марковка" в Ковернинском округе, а также на подъезде к рабочему посёлку Сухобезводное от трассы "Нижний Новгород – Шахунья – Киров" в Семёновском округе.

В ГУАД подчёркивают важность участия общественности в контроле за качеством проводимых работ. В прошлом году представители общественности выезжали на мосты через реки Валава (Лысковский округ) и Медяна (Пильнинский округ), а также участвовали в приёмке дорог "Федурино – Чулково" в Вачском округе и подъезда к селу Русское Маклаково от трассы "Воротынец – Спасское – Сергач" в Спасском округе.

Ранее сообщалось, что нижегородские власти добиваются выделения федеральных средств на строительство пятого моста через Оку.

