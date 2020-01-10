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Общество

Эпидподъем заболеваемости гриппом в Нижегородской области ожидается к концу января

10 января 2020 15:59  [78] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Эпидемический подъем заболеваемости гриппом в Нижегородской области ожидается к концу января. Об этом сообщила журналистам заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова.

В настоящее время в области зарегистрировано 35 случаев гриппа. Среди заболевших — 20 детей и 15 взрослых. По словам специалиста, это является низким уровнем заболеваемости.

Наталья Садыкова добавила, что область готова к сезонной вспышке гриппа и ОРВИ - в каждом районе области разработаны "схемы действий" с указанием медицинских учреждений, которые будут задействованы при вспышках этих заболеваний.

Напомним, что рост уровня заболеваемости ОРВИ отмечался в Нижнем Новгороде в середине октября 2019 года, однако он снизился к декабрю.

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