Эпидподъем заболеваемости гриппом в Нижегородской области ожидается к концу января

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Эпидемический подъем заболеваемости гриппом в Нижегородской области ожидается к концу января. Об этом сообщила журналистам заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова.
В настоящее время в области зарегистрировано 35 случаев гриппа. Среди заболевших — 20 детей и 15 взрослых. По словам специалиста, это является низким уровнем заболеваемости.
Наталья Садыкова добавила, что область готова к сезонной вспышке гриппа и ОРВИ - в каждом районе области разработаны "схемы действий" с указанием медицинских учреждений, которые будут задействованы при вспышках этих заболеваний.
Напомним, что рост уровня заболеваемости ОРВИ отмечался в Нижнем Новгороде в середине октября 2019 года, однако он снизился к декабрю.
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