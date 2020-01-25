Нижегородские власти просят промышленников вносить предложения по развитию инвестклимата Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Первое установочное заседание рабочей группы по формированию и развитию инвестиционного климата при Совете по стратегии развития и инвестициям состоялось в Нижегородской области 28 января 2020 года. Об этом сообщат пресс-служба губернатора и правительства региона.

В расширенном заседании приняли участие около 50 человек: предприниматели, руководители деловых объединений, представители министерства экономического развития и инвестиций, Корпорации развития и других организаций, отвечающих за инвестразвитие региона.

Перед рабочей группой стоят задачи по подготовке рекомендаций для совершенствования господдержки инвестиционной деятельности; выработке рекомендаций по снижению административных барьеров; проведению анализа результатов правоприменения законодательства о механизмах защиты инвесторов.

Заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов напомнил, что в послании президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию значительная часть была посвящена инвестиционному развитию. По итогам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил профильным министерствам подготовить изменения в нижегородский закон об инвестиционном налоговом вычете.

Рабочая группа будет работать в разных форматах в зависимости от тематики вопросов, возможны выездные заседания. К решению отдельных вопросов будет привлекаться более широкий состав предпринимателей, а также представители профильных министерств и ведомств. Министерство экономического развития и инвестиций региона - основной координатор деятельности рабочей группы.

"Убежден, что ваш профессионализм поможет выстроить эффективную и результативную работу. Мы будем признательны за предложения и инициативы, участие в совместном рассмотрении проблемных вопросов и получении обратной связи об эффективности усилий правительства региона по улучшению инвестклимата», - сказал Игорь Носов, обращаясь к участникам заседания.

Предприниматели отметили необходимость более частых встреч руководителей органов исполнительной власти с бизнесом. Заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Альбина Разина обратила внимание, что в центре "Мой бизнес» регулярно проходят адресные встречи заместителей губернатора, министров и других профильных руководителей региона с предпринимателями. Состав участников постоянно расширяется.

Напомним также, что для создания комфортных условий работы инвесторов, в частности, созданы Корпорация развития, сформирован институт инвестиционных уполномоченных, предоставляется статус приоритетного инвестиционного проекта и другие меры господдержки.