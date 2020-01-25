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Общество

Студенты нижегородских вузов отметили День российского студенчества в ТРК "Небо"

28 января 2020 15:50  [57] Общество

Фото: отдел по связям с общественностью ТРК Небо

Студенты нижегородских вузов отметили День российского студенчества в ТРК "Небо". Об этом сообщает отдел по связям с общественностью ТРК.

Мероприятие под названием Student`s Party never killed Nobody собрало на одной сцене представителей шести крупнейших нижегородских вузов.

В День студента впервые в этот день торгово-развлекательный комплекс "Небо" устроил фестиваль студенческого творчества, объединивший на одной сцене талантливых ребят из разных вузов. В мероприятии участвовали студенты шести нижегородских высших учебных заведений: Мининский университет, Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е Алексеева, Приволжский исследовательский медицинский университет, Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Нижегородский государственный лингвистический университет.

Каждое учебное заведение представило разнообразные творческие номера. Студенты Мининского университета выступили с современными танцами и песнями, студент НГТУ Алексей Штейн выступил с необычным номером - он является действующим чемпионом России по йо-йо. Трехкратный чемпион Нижнего Новгорода продемонстрировал свои умения владения снарядом.

Кроме концертной программы, в торгово-развлекательном комплексе было организовано студенческое информационное пространство. Студенты Лингвистического университета, ННГАСУ и РАНХиГС рассказали о возможностях получения качественного образования в университетах, учебном процессе, образовательных программах и требованиях современного рынка труда для выпускников и представили творческие номера на сцене ТРК "Небо"
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Программу мероприятия разнообразили необычные конкурсы: поедание бургеров на скорость, аква-понг, а также розыгрыши большой свежей пиццы, билетов в развлекательный парк и на вечеринку "Таня+1" в клуб Milo Concert Hall.

"Приятно, что в День студента ТРК "Небо" предоставляет уникальную возможность студентам города собраться вместе, познакомиться, показать свои таланты и умения на большой сцене и просто отлично провести время! - сказал специалист по реализации государственной молодежной политики НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Михаил Рапохин,

"Считаю, что такого рода мероприятие должно стать доброй традицией, собирая с каждым годом все больше и больше студентов вместе", - добавил он.

ТРК "Небо" готовит еще множество разнообразных мероприятий. С анонсом предстоящих акций можно ознакомиться на официальном сайте ТРК "Небо" и в социальных сетях.

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