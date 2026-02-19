Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Нижегородцы могут получить грантовую поддержку за победу в конкурсе "Студенческий стартап"

18 февраля 2026 19:32 Общество
Студенты вузов, ординаторы и аспиранты научных организаций могут принять участие в грантовом конкурсе «Студенческий стартап». Конкурс проводит Фонд содействия инновациям. Максимальный размер гранта по программе «Студенческий стартап» - 1 млн рублей. Средства можно направить на проведение НИОКР, приобретение оборудования, регистрацию интеллектуальной собственности, оплату труда и другие расходы.

Подобрать подходящий конкурс и правильно оформить заявку участникам конкурсов ФСИ помогают в региональном представительстве фонда – технопарке «Анкудиновка». Специалисты организации проходят с конкурсантами все этапы проекта, оказывая информационную и организационную поддержку.

«Конкурс «Студенческий стартап» - важный инструмент поддержки молодых инноваторов. Он позволяет студентам, ординаторам и аспирантам не только проработать свои идеи, но и получить практический опыт вывода разработок на рынок. В прошлом году нижегородцы подали на конкурс более 300 заявок, по итогам отбора гранты в размере 1 миллион рублей получили 40 студентов», - сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Средства гранта могут быть направлены на выплату заработной платы, приобретение или аренду оборудования, материалов, сырья, комплектующих и программного обеспечения, регистрацию прав на созданную интеллектуальную собственность, оплату работ, выполняемых сторонними организациями, индивидуальными предпринимателями и самозанятыми, а также иные экономически обоснованные расходы, связанные с реализацией стартап-проекта.

«Нижегородские студенты ежегодно принимают участие в конкурсе «Студенческий стартап». За время действия программы - с 2022 года - финансирование на разработку своих проектов получили 112 нижегородских студентов. В этом году претендовать на грант смогут разработки в таких сферах, как цифровые технологии, медицина и здоровье, новые материалы и химические технологии, новые приборы и производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика и креативные индустрии», - отметил руководитель технопарка «Анкудиновка» Тимур Радаев.

В конкурсе могут принимать участие обучающиеся – граждане Российской Федерации, не имеющие действующих договоров с Фондом, за исключением грантополучателей второго года программы «УМНИК». Членами проектной команды должны быть студенты вузов, при этом допускается привлечение школьников на добровольной и безвозмездной основе.

Ознакомиться с подробной информацией и подать заявку можно до 18 марта 2026 года на сайте Фонда содействия инновациям: https://fasie.ru/studstartup/. Заявки оформляются через систему: online.fasie.ru в разделе «Актуальные конкурсы» после регистрации и заполнения всех необходимых документов. Положение размещено по ссылке: https://fasie.ru/upload/docs/Положение%20СтС-7.pdf.

Подробные консультации по вопросам участия в конкурсах Фонда содействия инновациям можно получить по телефону технопарка «Анкудиновка»: +7 (831) 469-03-04 и электронной почте: info@bi-clever.ru.

Также потенциальные участники конкурса «Студенческий стартап» могут принять участие в бесплатном вебинаре Фонда содействия инновациям 19 февраля в 11:00 (мск). Участникам расскажут о правилах подготовки заявки, типичных ошибках и критериях оценки проектов. В ходе прямого эфира можно будет задать вопросы спикерам. Подключиться можно по ссылке: https://pruffme.com/landing/fasie/StudStartup_19_02. Запись вебинара будет опубликована на Rutube-канале Фонда.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».

 

