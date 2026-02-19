Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Общество

Нижегородцам станет доступнее передовая технология лечения болезней сердца

19 февраля 2026 07:02 Общество
Нижегородцам станет доступнее передовая технология лечения болезней сердца

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Научно-исследовательском институте специализированной кардиохирургической клинической больницы имени академика Б.А. Королёва в Нижнем Новгороде начинают активно применять инновационную технологию протезирования клапанов сердца донорскими тканями – гомографтами. Первая серия операций с использованием этой методики проходит на текущей неделе.

Нижегородские врачи приобретают опыт у ведущего российского специалиста в этой области – главного детского кардиохирурга Ленинградской области Владимира Болсуновского.

Как подчеркнули в правительстве Нижегородской области, развитие передовых хирургических методов – одно из направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Нижегородский кардиологический центр вошел в региональный проект "Квартал здоровья", где созданы оптимальные условия для проведения сложных операций: закуплено новейшее диагностическое оборудование и проведен капитальный ремонт операционного блока.

"Наш кардиохирургический центр гордится не только оборудованием, но и отличным составом молодых и опытных специалистов, страстно увлеченных своей работой. Мы регулярно приглашаем ведущих отечественных экспертов для проведения мастер-классов и демонстрации уникальных операций. Задача нашей клиники – предложить пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями максимальный спектр медицинской помощи прямо здесь, в родном регионе", – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин.

18 февраля в клинике при участии Владимира Болсуновского была выполнена операция Росса, в ходе которой больной девушке заменили пораженный аортальный клапан на собственный легочный, а на место легочного клапана имплантировали донорский материал. Операция Росса считается одной из самых сложных в кардиохирургии. Девушке, перенесшей уже две операции на сердце, нынешнее вмешательство позволило надеяться на окончательное выздоровление.

Еще две подобных операции запланированы на 19 февраля.

Болсуновский объяснил, что гомографты – это донорские ткани сердечно-сосудистой системы, которые извлекаются судебно-медицинской экспертизой после смерти человека с согласия его родных. Затем ткань отправляется в специализированную лабораторию в Санкт-Петербурге, где подвергается специальной обработке и стерилизации. Лаборатория способна изготовить из неё элементы любой конфигурации, подходящие конкретному пациенту по размеру и параметрам.

Таким образом, при закупке холодильных установок, обеспечивающих правильное хранение материалов, донорские материалы можно будет централизованно доставлять партиями в больницы, давая шанс экстренным больным, которым требуется немедленная помощь.

Национальный проект "Продолжительная и активная жизнь" был инициирован президентом России Владимиром Путиным. Он предусматривает повышение ожидаемой продолжительности жизни до 2030 года, обновление медицинских учреждений, привлечение высококвалифицированных специалистов, внедрение новых технологий в диагностику и лечение, улучшение экстренной помощи и системы реабилитации, развитие сети исследовательских центров и цифровизацию отрасли.

Ранее сообщалось, что кардиохирурги в Нижнем Новгороде успешно прооперировали четверых жителей региона с разрывом аорты.

