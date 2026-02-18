Клуб директоров по персоналу НАПП обсудил кадровые вопросы Общество

Фото: Виталий Калашник

Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей (НАПП) совместно с Нижегородским институтом управления Президентской академии провели первый семинар, посвященный актуальным кадровым вопросам. Обучение для членов Клуба директоров по персоналу НАПП провели специалисты института, представители Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) и министерства образования и науки Нижегородской области.

В приветственном слове генеральный директор РОР НАПП Александр Аносов поздравил Нижегородский институт управления со вступлением в ряды ассоциации и отметил, что семинар организован по запросу директоров по персоналу.

"Люди, как и всегда – главная ценность. Крайне важно вкладывать ресурсы в подготовку и сопровождение кадров так, чтобы специалисты оставались жить и работать в Нижегородской области. Мы поговорим про персональные данные, про программу "Профессионалитет", про возможности переподготовки и повышения квалификации", – сказал Александр Аносов.

Директор Центра регионального развития и дополнительного образования Нижегородского института управления Президентской академии Светлана Колесникова рассказала о реализации на базе НИУ РАНХиГС программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации для различных отраслей промышленности.

Она подчеркнула, что центр предлагает не только комплекс образовательных программ для бизнеса, но и широкий спектр дополнительных услуг – научное сопровождение, проведение стратегических сессий, оценку управленческого потенциала сотрудников. Кроме того, представители организаций – участников семинара – могут бесплатно пройти обучение в рамках федерального проекта "Активные меры содействия занятости" национального проекта "Кадры".

Начальник отдела по защите прав субъектов персональных данных управления Роскомнадзора по ПФО Татьяна Животягина выступила с докладом об актуальных вопросах обработки персональных данных. Она рассказала об обязанностях операторов, процедурах уведомления и мерах защиты.

Отмечалось, что в соответствии с ФЗ-152 "О персональных данных" в 2026 году усиливается защита таких сведений, вводятся новые формы согласий. Также обязательной станет передача обезличенных данных в государственную информационную систему Минцифры.

Заместитель министра образования и науки Нижегородской области Елена Перенкова сообщила о планах по реализации в регионе программы "Профессионалитет" в 2026–2027 годах.

Среди особенностей программы – усиление практической подготовки в системе среднего профессионального образования, сокращение сроков обучения, создание кластеров с работодателями, проведение единых дней открытых дверей, внедрение карьерных карт с прогнозом доходов и профессионального роста, а также начало практики с первого курса. С 1 сентября 2026 года планируется законодательно закрепить модель участия работодателей в управлении образовательным процессом и подготовке студентов, в том числе через институт наставников с производств.

В Нижегородской области программа будет масштабирована – в 2026–2027 годах к ней присоединятся все 41 учреждение СПО региона с опорными предприятиями.

Елена Перенкова также рекомендовала работодателям при подборе персонала чаще обращать внимание на специалистов с производственным опытом, которые поступают в вузы для повышения квалификации. "Это, как правило, очень хорошие специалисты", – подчеркнула она. По ее мнению, стоит активнее принимать на работу выпускников колледжей и техникумов, в том числе вернувшихся из армии.

Спикеры отметили, что подобные семинары-обсуждения планируется проводить на регулярной основе.