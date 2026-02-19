Евгений Люлин поддержал комплексный подход к ремонту лифтов в многоквартирных домах Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

18 февраля в Законодательном Собрании Нижегородской области состоялось заседание комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу. Депутаты обсудили изменения в закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области». Председатель регионального парламента Евгений Люлин поддержал комплексный подход к ремонту лифтов в многоквартирных домах.

«Лифтовое хозяйство – это не просто механизмы, это ежедневный комфорт и безопасность людей. Особенно остро это чувствуют пожилые люди, мамы с колясками, маломобильные граждане – для них исправный лифт часто является единственной связью с внешним миром. Поэтому вопрос замены лифтов и ремонта лифтовых шахт – не просто строчка в плане капремонта, а первоочередная задача, от которой зависит качество жизни в конкретном доме. Мы должны сделать всё, чтобы замена лифта была комплексной. Только капремонт «под ключ» гарантирует, что жители ещё долгие годы не будут знать проблем с лифтом», – подчеркнул спикер регионального парламента Евгений Люлин.

«Законопроект разработан в связи с изменениями федерального законодательства и уточняет перечень работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта. Если ранее выполнялась замена и модернизация лифтов, то теперь акцент будет сделан на установке новых лифтов и сопутствующем ремонте лифтовых шахт и помещений, в которых размещается лифтовое оборудование. На заседании комитета мы рекомендовали принять законопроект в двух чтениях на заседании Законодательного Собрания 26 февраля. После принятия документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года – в соответствии со сроками введения изменений в федеральное законодательство», – рассказал председатель комитета по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов.