Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
На улице Горького возобновилось строительство метро
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 февраля 2026 11:16
Нижегородские частные клиники могут обязать оказывать медпомощь бесплатно
19 февраля 2026 10:50
Метростроевцы готовят монолитное основание для спецтехники на улице Горького
19 февраля 2026 10:49
Евгений Люлин поддержал комплексный подход к ремонту лифтов в многоквартирных домах
19 февраля 2026 10:42
Троллейбус №1 временно отменили в Нижнем Новгороде
19 февраля 2026 10:39
Простой и бесплатный способ привязать китайский номер к российской сим-карте с помощью Билайна
19 февраля 2026 09:34
Аспиранта НГЛУ из Конго выдворят из России
19 февраля 2026 09:16
Два рейса в Москву отменили в нижегородском аэропорту из-за непогоды
19 февраля 2026 07:02
Нижегородцам станет доступнее передовая технология лечения болезней сердца
18 февраля 2026 19:32
Нижегородцы могут получить грантовую поддержку за победу в конкурсе "Студенческий стартап"
18 февраля 2026 18:34
Клуб директоров по персоналу НАПП обсудил кадровые вопросы
Общество

Евгений Люлин поддержал комплексный подход к ремонту лифтов в многоквартирных домах

19 февраля 2026 10:49 Общество
Евгений Люлин поддержал комплексный подход к ремонту лифтов в многоквартирных домах

Фото: пресс-служба ЗСНО

18 февраля в Законодательном Собрании Нижегородской области состоялось заседание комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу. Депутаты обсудили изменения в закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области». Председатель регионального парламента Евгений Люлин поддержал комплексный подход к ремонту лифтов в многоквартирных домах.

«Лифтовое хозяйство – это не просто механизмы, это ежедневный комфорт и безопасность людей. Особенно остро это чувствуют пожилые люди, мамы с колясками, маломобильные граждане – для них исправный лифт часто является единственной связью с внешним миром. Поэтому вопрос замены лифтов и ремонта лифтовых шахт – не просто строчка в плане капремонта, а первоочередная задача, от которой зависит качество жизни в конкретном доме. Мы должны сделать всё, чтобы замена лифта была комплексной. Только капремонт «под ключ» гарантирует, что жители ещё долгие годы не будут знать проблем с лифтом», – подчеркнул спикер регионального парламента Евгений Люлин.

«Законопроект разработан в связи с изменениями федерального законодательства и уточняет перечень работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта. Если ранее выполнялась замена и модернизация лифтов, то теперь акцент будет сделан на установке новых лифтов и сопутствующем ремонте лифтовых шахт и помещений, в которых размещается лифтовое оборудование. На заседании комитета мы рекомендовали принять законопроект в двух чтениях на заседании Законодательного Собрания 26 февраля. После принятия документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года – в соответствии со сроками введения изменений в федеральное законодательство», – рассказал председатель комитета по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЖКХ Законодательное собрание лифты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных