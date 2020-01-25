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Бизнес

Прокуратура внесла представление трем застройщикам в Нижегородской области

29 января 2020 09:14  [519] Бизнес

Прокуратура внесла представление трем застройщикам Нижегородской области. Как сообщили в региональной прокуратуре 29 января 2020 года со ссылкой на Борскую прокуратуру, застройщики (ООО "Владимирстройсити", ООО СК "Настроение" и ОАО ФСК "Поволжье") не размещали в установленные законом сроки в единой информационной системе жилищного строительства необходимую информацию.

По результатам проведенных проверок выявлены факты неразмещения в установленные законом сроки в единой информационной системе жилищного строительства информации, а именно актуальных фотографий строящихся объектов, проектных деклараций, разрешительной документации на строительство.

Указанные нарушения повлекли ограничения прав граждан на получение достоверных сведений о ходе строительных работ, наличии у застройщика необходимой разрешительной и иной документации, а также его финансовом состоянии.

Выявленные нарушения послужили основаниями для внесения застройщикам представлений и возбуждения дел об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 13.19.3 КоАП РФ.

Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены, виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

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