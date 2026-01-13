10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Экономика

Работодатели не могут урезать зарплату нижегородцам из-за новогодних каникул

13 января 2026 18:17 Экономика
Работодатели не могут урезать зарплату нижегородцам из-за новогодних каникул

Фото: Александр Воложанин

Работодатели не имеют законных оснований для снижения заработной платы сотрудников в связи с новогодними праздниками. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на директора по персоналу КРОС Сергея Муравьева.

По его словам, российское трудовое законодательство не предусматривает подобных норм. Оно исторически ориентировано на защиту прав работников и сохраняет эту направленность до сих пор.

Единственным законным способом уменьшения выплат может быть оформление "простоя", при условии его документального подтверждения, или отпуск без сохранения зарплаты. Однако последний возможен только по взаимному согласию сторон.

Муравьев подчеркнул, что зарплата должна выплачиваться в полном объеме и строго в установленные сроки. Если день выплаты попадает на праздничный период, средства должны быть перечислены заранее.

Кроме того, труд в праздничные дни оплачивается в двойном размере, если иное не предусмотрено трудовым договором, например, в случае сменного графика или суммированного учета рабочего времени.

"На практике любые изменения в законодательстве, как правило, продолжают защищать права работников. Даже в сложной экономической ситуации законы вряд ли будут пересмотрены в пользу работодателей", — отметил эксперт.

Он также посоветовал обращаться в трудовую инспекцию или прокуратуру при нарушении трудовых прав.

Ранее сообщалось, что новогодние каникулы, никак не повлияют на размер зарплаты сотрудников с фиксированным окладом.

Также стало известно, у кого из нижегородцев в 2026 году ожидается рост заработной платы.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Зарплата Работа
Поделиться:
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных