Работодатели не могут урезать зарплату нижегородцам из-за новогодних каникул Экономика

Фото: Александр Воложанин

Работодатели не имеют законных оснований для снижения заработной платы сотрудников в связи с новогодними праздниками. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на директора по персоналу КРОС Сергея Муравьева.

По его словам, российское трудовое законодательство не предусматривает подобных норм. Оно исторически ориентировано на защиту прав работников и сохраняет эту направленность до сих пор.

Единственным законным способом уменьшения выплат может быть оформление "простоя", при условии его документального подтверждения, или отпуск без сохранения зарплаты. Однако последний возможен только по взаимному согласию сторон.

Муравьев подчеркнул, что зарплата должна выплачиваться в полном объеме и строго в установленные сроки. Если день выплаты попадает на праздничный период, средства должны быть перечислены заранее.

Кроме того, труд в праздничные дни оплачивается в двойном размере, если иное не предусмотрено трудовым договором, например, в случае сменного графика или суммированного учета рабочего времени.

"На практике любые изменения в законодательстве, как правило, продолжают защищать права работников. Даже в сложной экономической ситуации законы вряд ли будут пересмотрены в пользу работодателей", — отметил эксперт.

Он также посоветовал обращаться в трудовую инспекцию или прокуратуру при нарушении трудовых прав.

