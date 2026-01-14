Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
14 января 2026 11:37 Экономика
Нижегородский риелтор рассказала, что будет с рынком недвижимости в 2026 году

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Рынок недвижимости в Нижегородской области останется активным в 2026 году, несмотря на непростые экономические условия. Об этом заявила президент Нижегородской гильдии сертифицированных риэлторов Елена Макарова в беседе с НИА "Нижний Новгород".

По словам эксперта, спрос на жилье сохраняется всегда, вне зависимости от внешних факторов.

"Какой бы сложный ни был год, спрос на недвижимость есть всегда. Он не зависит от ставки, потому что жизнь продолжается – люди переезжают, вступают в наследство, приватизируют. Рынок достаточно живой, и январь уже это показывает", – отметила Макарова.

Что касается ипотечного кредитования, то здесь риелтор ожидает позитивных изменений. "Ждем снижения ставок, однозначно. Но хорошее снижение будет только к концу года", – пояснила она.

Также собеседница НИА напомнила, что с 1 февраля 2026 года произойдут изменения в условиях семейной ипотеки: теперь получить льготный кредит можно будет только один раз на семью, а не на каждого из супругов отдельно, как было ранее.

Но несмотря на высокие ставки, ипотека, по ее словам, остается выгодным инструментом, особенно если не хватает небольшой суммы на покупку жилья.

"Ипотека всегда выгодна. Можно взять сумму, а потом рефинансировать в конце года", – заключила Макарова.

Говоря о ценах на жилье, риелтор подчеркнула, что они уже стабилизировались.

"Сейчас по разным объектам в разных районах цены либо снижаются, либо чуть-чуть повышаются. Но сильного повышения цен пока не ожидается – такой аналитики нет. Потому что цены у нас в регионе и так достаточно высокие по сравнению с другими регионами России", – уточнила она.

Эксперт отметила, что на первичном рынке застройщики идут навстречу покупателям, предлагая скидки в зависимости от способа оплаты. "Вторичка" также показывает небольшое снижение цен, и этот тренд продолжится.

"Те, кто хочет продать, снижают цену. Соответственно, выстраиваются цепочки, по которым все снижаются, потому что верхний покупатель диктует рынок", – пояснила Макарова.

Отвечая на вопрос о снижении покупательской способности, риелтор отметила, что она действительно упала, но это произошло ещё в прошлом году.

"Не скажу, что покупателей много. Сейчас один объект смотрят максимум два-три человека за какой-то определенный период, а не десять, как раньше. Но покупка все равно совершается", – сказала она.

Если жилье не продается долго, то дело, скорее всего, в завышенной цене.

Ранее эксперт по недвижимости рассказал, чем рискует неплательщик ипотеки в 2026 году.

Также стало известно, что Городец и Заволжье исключили из программы льготной семейной ипотеки.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных