ВВПК оштрафована на 100 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу услуги "электричка+автобус"

Фото:
Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Нижегородской области оштрафовало Волго-Вятскую пригородную пассажирскую компанию (ВВПК) на 100 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу услуги "электричка+автобус". Об этом сообщает пресс-служба УФАС.
Нарушение выразилось в том, что ВВПК не продавала билет по специальной цене, как это было указано в рекламе.
В УФАС обратился гражданин, который указал на то, что ВВПК рекламирует услугу "электричка+автобус" не соответствующую действительности. В частности, в рекламе было сказано, что при приобретении билета на электричку и автобус покупателям предоставляется скидка (специальная цена).
Однако заявитель, желая купить билеты "электричка+автобус" по сниженной цене не получил этой услуги.
УФАС признало рекламу ВВППК ненадлежащей и оштрафовало компанию на 100 тысяч рублей.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+