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Общество

ВВПК оштрафована на 100 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу услуги "электричка+автобус"

29 января 2020 11:43  [76] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Нижегородской области оштрафовало Волго-Вятскую пригородную пассажирскую компанию (ВВПК) на 100 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу услуги "электричка+автобус". Об этом сообщает пресс-служба УФАС.

Нарушение выразилось в том, что ВВПК не продавала билет по специальной цене, как это было указано в рекламе.

В УФАС обратился гражданин, который указал на то, что ВВПК рекламирует услугу "электричка+автобус" не соответствующую действительности. В частности, в рекламе было сказано, что при приобретении билета на электричку и автобус покупателям предоставляется скидка (специальная цена).

Однако заявитель, желая купить билеты "электричка+автобус" по сниженной цене не получил этой услуги.

УФАС признало рекламу ВВППК ненадлежащей и оштрафовало компанию на 100 тысяч рублей.

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