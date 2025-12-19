Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Общество

Гендиректор ОМК стал почетным гражданином Нижегородской области

19 декабря 2025 19:15 Общество
Гендиректор ОМК Седых получил звание почетного гражданина Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Генеральный директор Объединенной металлургической компании (ОМК) Анатолий Седых удостоен звания почетного гражданина Нижегородской области. Торжественная церемония награждения прошла 18 декабря 2025 года в Нижнем Новгороде. 

Медаль "Почетный гражданин" руководителю ОМК вручили губернатор региона Глеб Никитин и председатель Законодательного собрания Евгений Люлин.

Выступая на церемонии, Анатолий Седых подчеркнул, что считает себя нижегородцем по духу и выразил благодарность за высокую оценку труда всего коллектива компании.

"Я нижегородец не по рождению, я – нижегородец в душе. Нижегородская область оставила, наверное, самый яркий след в истории России. Это область – труженик, область – купец, инженер-изобретатель и защитник Отечества", – сказал Седых.

Он отметил, что воспринимает награду как признание заслуг всей команды ОМК, работающей на территории региона, и как стимул к дальнейшему развитию.

"У нас на нижегородской земле работает большой коллектив, и мы гордимся его вкладом в развитие Нижегородской области как с точки зрения экономики, так и в социальной сфере. Награду я воспринимаю как дополнительную ответственность – будем работать еще лучше", – добавил глава компании.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных