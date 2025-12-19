25 одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья получили именные стипендии нижегородского правительства Общество

Фото: Минсоцполитики Нижегородской области

19 декабря состоялась ежегодная церемония вручения именных стипендий правительства Нижегородской области одаренным детям с ограниченными возможностями здоровья. Награды и дипломы победителям вручил министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых.

В 2025 году на соискание именных стипендий было подано 74 заявки из 44 муниципалитетов. Юные нижегородцы представили свои достижения в сфере образования и науки, культуры и искусства, технического, прикладного и народного творчества, спорте и общественной деятельности. Для участия в конкурсе каждый участник представил работы, включающие информацию о личных успехах, видеопрезентацию и сочинение-эссе на тему «Мои достижения и планы на будущее», а также характеристики с места учебы, из творческих студий, спортивных секций.

Работы участников оценивали члены экспертной комиссии региональных органов власти – министерства образования и науки, министерства культуры и министерства спорта, а также представители нижегородских некоммерческих общественных организаций.

«Каждый раз, общаясь с нашими участниками, убеждаюсь: сила характера, упорство и вера в себя способны преодолеть любые трудности. Выбрать лучших было непросто, настолько сильные и достойные работы представили участники. За каждой наградой – огромный труд самих детей, поддержка родителей, педагогов и наставников. Искренне горжусь нашими юными победителями», - сказал Игорь Седых.

Специальную награду «Нижегородского Совета женщин» за проявленную волю, трудолюбие и любовь к жизни, стремление к развитию, успехи в обучении и активное участие в общественной жизни победителю вручила председатель организации, руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова.

Отметим, что конкурс на присуждение стипендий проводится в регионе с 2007 года. В 2024 году число получателей стипендии было увеличено с 15 до 25 человек. Размер награды победителям конкурса также увеличен – с 8 тысяч до 40 тысяч рублей.

После официальной части мероприятия в Нижегородском цирке для детей состоялось новогоднее шоу «Маска или приключения ёлочных игрушек». Гостями праздника стали около двух тысяч нижегородцев, среди них – дети из многодетных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, дети участников специальной военной операции, а также воспитанники социальных учреждений региона.

Партнером мероприятия выступил Институт демографического развития. Для юных гостей была подготовлена насыщенная развлекательная программа с аниматором, фотографом, мастер-классами и зоной аквагрима. В том числе, дети своими руками создавали новогодние украшения.

Также каждый ребенок получил новогодний подарок от министерства социальной политики Нижегородской области.

Национальный проект «Семья» стартовал в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Новый нацпроект является преемником действовавших ранее нацпроектов «Демография» и «Культура». Он предполагает мероприятия, способствующие всестороннему развитию семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи.