Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 декабря 2025 18:30Юных победителей конкурса "Горьковская игрушка" наградили в Гордуме
19 декабря 2025 18:20Молодого лебедя, застрявшего на замерзающей реке, спасли в Шахунском округе
19 декабря 2025 17:56Путин объявил новые меры поддержки семей с детьми с 1 января
19 декабря 2025 17:43Пенсии, медицина и транспорт: о чем нижегородцы спросили Путина
19 декабря 2025 17:34Несколько ОКН в центре Нижнего Новгорода приспособят под коммерческие цели
19 декабря 2025 17:2925 одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья получили именные стипендии нижегородского правительства
19 декабря 2025 17:00Специалисты Минлесхоза дали советы по выбору живой новогодней ели
19 декабря 2025 16:40Богородский водоканал снизит давление воды из-за ремонта на 2-м водоводе
19 декабря 2025 16:22Капремонт в шести нижегородских школах проведут в ближайшие два года
19 декабря 2025 15:58Нижегородская мэрия ввела особый режим у дома на улице Правдинской
Общество

25 одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья получили именные стипендии нижегородского правительства

19 декабря 2025 17:29 Общество
25 одаренных детей с ограниченными возможностями здоровья получили именные стипендии нижегородского правительства

Фото: Минсоцполитики Нижегородской области

19 декабря состоялась ежегодная церемония вручения именных стипендий правительства Нижегородской области одаренным детям с ограниченными возможностями здоровья. Награды и дипломы победителям вручил министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых.

В 2025 году на соискание именных стипендий было подано 74 заявки из 44 муниципалитетов. Юные нижегородцы представили свои достижения в сфере образования и науки, культуры и искусства, технического, прикладного и народного творчества, спорте и общественной деятельности. Для участия в конкурсе каждый участник представил работы, включающие информацию о личных успехах, видеопрезентацию и сочинение-эссе на тему «Мои достижения и планы на будущее», а также характеристики с места учебы, из творческих студий, спортивных секций.

Работы участников оценивали члены экспертной комиссии региональных органов власти – министерства образования и науки, министерства культуры и министерства спорта, а также представители нижегородских некоммерческих общественных организаций.

«Каждый раз, общаясь с нашими участниками, убеждаюсь: сила характера, упорство и вера в себя способны преодолеть любые трудности. Выбрать лучших было непросто, настолько сильные и достойные работы представили участники. За каждой наградой – огромный труд самих детей, поддержка родителей, педагогов и наставников. Искренне горжусь нашими юными победителями», - сказал Игорь Седых.

Специальную награду «Нижегородского Совета женщин» за проявленную волю, трудолюбие и любовь к жизни, стремление к развитию, успехи в обучении и активное участие в общественной жизни победителю вручила председатель организации, руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова.

Отметим, что конкурс на присуждение стипендий проводится в регионе с 2007 года. В 2024 году число получателей стипендии было увеличено с 15 до 25 человек. Размер награды победителям конкурса также увеличен – с 8 тысяч до 40 тысяч рублей.

После официальной части мероприятия в Нижегородском цирке для детей состоялось новогоднее шоу «Маска или приключения ёлочных игрушек». Гостями праздника стали около двух тысяч нижегородцев, среди них – дети из многодетных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, дети участников специальной военной операции, а также воспитанники социальных учреждений региона.

Партнером мероприятия выступил Институт демографического развития. Для юных гостей была  подготовлена насыщенная развлекательная программа с аниматором, фотографом, мастер-классами и зоной аквагрима. В том числе, дети своими руками создавали новогодние украшения.

Также каждый ребенок получил новогодний подарок от министерства социальной политики Нижегородской области.

Национальный проект «Семья» стартовал в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Новый нацпроект является преемником действовавших ранее нацпроектов «Демография» и «Культура». Он предполагает мероприятия, способствующие всестороннему развитию семей: расширение мер поддержки, создание условий для активного долголетия старшего поколения, обеспечение качественной и доступной медицинской помощи. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Нацпроект Семья
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных